Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Pontífice comentou crise no Oriente Médio durante viagem à Bélgica Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O papa Francisco pediu neste domingo (29) um cessar-fogo imediato no Líbano em meio à “intensificação do conflito” entre Israel e o Hezbollah.

Dirigindo-se à multidão durante a oração do Angelus, após uma missa para 40.000 pessoas no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na Bélgica, o Papa Francisco disse que acompanha “com dor e com grande preocupação o alargamento e a intensificação do conflito no Líbano”.

“O Líbano é uma mensagem, mas neste momento é uma mensagem atormentada. Esta guerra tem efeitos devastadores sobre a população”, disse Francisco. “Rezemos pela paz. Peço a todas as partes que cessem imediatamente o fogo no Líbano, em Gaza, no resto da Palestina, em Israel. Que os reféns sejam libertados e que a ajuda humanitária seja permitida”, acrescentou.

O pontífice de 87 anos apelou repetidamente à paz no Oriente Médio e a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Ele também apelou muitas vezes à libertação dos reféns detidos pelo Hamas em Gaza.

Espera-se que o Papa Francisco regresse ao Vaticano ainda neste domingo, após uma visita de quatro dias ao Luxemburgo e à Bélgica.

