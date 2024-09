Mundo Corpo do líder do Hezbollah é recuperado no Líbano

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Líder do Hezbollah morreu em ataque aéreo israelense em Beirute Foto: Reprodução de vídeo Nasrallah. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução de vídeo

O corpo do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi recuperado no sábado (28), disse uma fonte de segurança libanesa neste domingo (29). Ela acrescentou que o cadáver estava inteiro.

Nasrallah morreu na sexta-feira (27), durante um ataque de Israel ao que os militares afirmaram ser o quartel-general do Hezbollah, no subúrbio de Beirute.

Ele era a maior autoridade do Hezbollah e comandava o grupo há décadas. O ataque faz parte de uma série de bombardeios recentes de Israel contra a liderança do Hezbollah. E aumentou o risco de uma escalada da violência no Oriente Médio.

O grupo xiita libanês deu início a ataques contra o norte de Israel no dia 8 de outubro, no que afirmou ser um ato de solidariedade aos combatentes do Hamas que haviam feito um atentado contra o país vizinho que levou à morte de mais de 1200 pessoas.

https://www.osul.com.br/corpo-do-lider-do-hezbollah-e-recuperado-no-libano/

2024-09-29