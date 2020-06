Economia Receita Federal recebeu 19,3 milhões de declarações do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

No Rio Grande do Sul, o total de contribuintes que já entregaram suas declarações é de 1.400.669. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil No Rio Grande do Sul, o total de contribuintes que já entregaram suas declarações é de 1.400.669. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal informa que até às 19h25min desta segunda-feira (15) foram entregues 19.380.650 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física/2020. No Rio Grande do Sul, o total de contribuintes que já entregaram suas declarações do IRPF é de 1.400.669.

O prazo para que os contribuintes possam juntar os recibos, preencher e enviar o documento termina às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2020.

Para quem tiver dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração, a Receita Federal, em parceria com diversas instituições de ensino, conta ainda com o NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal). Através dele, o contribuinte dispõe de mais um canal de atendimento, virtual e gratuito, para esclarecimentos. Acesse o link abaixo para mais informações: https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/junho/naf-orienta-sobre-as-declaracoes-do-irpf-e-do-mei.

As orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 também estão disponíveis no site da Receita Federal.

