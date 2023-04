Inter Recém chegados ao Inter, Aránguiz e Campanharo podem ser inscritos após o fechamento da janela do Exterior

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O fechamento da janela significa que os clubes brasileiros das Séries A e B não podem contratar um jogador do Exterior Foto: Reprodução/Inter O fechamento da janela significa que os clubes brasileiros das Séries A e B não podem contratar um jogador do Exterior. (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo com o encerramento da janela de transferências do Exterior para o Brasil, o Inter não terá problemas para inscrever os dois novos reforços: Aránguiz e Campanharo.

Os jogadores estavam atuando em seus antigos clubes na Europa, mas como ambos rescindiram os seus contratos, neste momento, são considerados jogadores livres no mercado. O encerramento da janela acontece nesta segunda-feira (03).

O fechamento de uma janela de transferência significa que um clube não pode mais contratar um jogador. Neste caso, nenhum clube da Série A e da B pode contratar um atleta que esteja com contrato em um clube europeu.

Campanharo se desvinculou do clube na última sexta-feira (31), segundo divulgado pelo Kayserispor-TUR, seu ex-time. O mesmo aconteceu com Aránguiz. O jogador teve seu contrato encerrado com o Bayer Leverkusen, segundo publicado pelo Inter.

Com isso, a direção do Inter tem mais tempo para reunir a documentação e registrar os dois novos jogadores no BID da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O prazo das 23h59min desta segunda-feira somente é válido se o clube gaúcho ainda quiser contratar um atleta vinculado a um clube do Exterior.

Libertadores

No último sábado (01), o Inter encaminhou uma lista com 50 jogadores para a fase de grupos da Libertadores da América. A lista não foi pública. Segundo o regulamento, a competição permite inscrição de até cinco nomes provisórios. Aránguiz e Campanharo devem estar nesta lista.

Caso os jogadores estiverem regularizados na CBF, ambos podem já estar liberados para a partida contra o Metropolitanos-VEN, no dia 18 de abril.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/recem-chegados-ao-inter-aranguiz-e-campanharo-podem-ser-inscritos-apos-o-fechamento-da-janela-do-exterior/

Recém chegados ao Inter, Aránguiz e Campanharo podem ser inscritos após o fechamento da janela do Exterior

2023-04-03