Mundo Recibos falsificados com photoshop fizeram o bilionário Warren Buffet cair em golpe na Alemanha

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

O investidor Warren Buffett, um dos mais astutos investidores do mundo, foi enganado. (Foto: Reprodução)

Apenas algumas semanas depois de a Berkshire Hathaway, empresa de participações do megainvestidor americano Warren Buffett, comprar o que parecia um exemplo das proezas de que é capaz a engenharia alemã, um gerente da admirada companhia, nos Estados Unidos, recebeu um e-mail perturbador.

“Tenho que contar sobre uma coisa que testemunhei nos últimos meses”, disse o autor anônimo em um inglês esquisito. “Há uma falsificação de dados em curso.”

A dica do denunciante acabou levando à descoberta de uma elaborada conspiração envolvendo recibos de compras falsas, clientes fantasmas e sistemas de computadores hackeados, de acordo com depoimentos em uma disputa judicial.

O caso mostrou como até mesmo Buffett, um dos mais astutos investidores do mundo, pode ser enganado.

O que parecia uma lucrativa fábrica de tubos para a indústria de óleo e gás, a Wilhelm Schulz estava, de fato, perto da falência, segundo o processo de um painel de arbitragem nos EUA.

Dessa forma, de acordo com as evidências do processo, a Precision Castparts, uma subsidiária da Berkshire Hathaway, pagou € 800 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões) por uma companhia que valia apenas um quinto daquele preço.

Aquisição custa caro

A aquisição da Wilhelm Schulz foi um erro que custou caro à holding de Buffett, que também tem sido atingida pelos efeitos da pandemia nos negócios.

No início de maio, a Berkshire Hathaway reportou perdas de cerca de US$ 50 bilhões (cerca de R$ 265 bilhões) no primeiro trimestre, quando as quarentenas e a crise econômica afetaram o seu portfólio de companhias aéreas e financeiras.

O caso também revela o mito das “Mittelstands”, as empresas de médio porte que sustentam a economia alemã. Promotores alemães abriram uma investigação criminal focando em oito suspeitos da Wilhelm Schulz, todos ex-executivos de alto escalão ou especialistas em Tecnologia da Informação.

Nenhum foi indiciado. A investigação foi revelada pelo jornal alemão Handelsblatt.

As circunstâncias que permitiram que a organização de Buffett caísse na armadilha de uma fábrica alemã pouco conhecida foi detalhada pelo painel de arbitragem que apreciou a reclamação feita pela Precision Castparts, a subsidiária da Berkshire, que fica baseada em Portland, nos EUA.

O tribunal privado concluiu que os executivos da Wilhelm Schulz e empregados da empresa “se associaram em um esquema abrangente” para ocultar as condições financeiras da companhia para que a Precision Castparts fosse adiante com a aquisição.

“As evidências fortemente apontam para fraude, e há pouco nos registros para sugerir outra coisa”, concluíram os árbitros.

Advogados que representam os interesses dos que venderam a empresa para Buffett, três empresas de investimentos alemãs originalmente controladas por membros da família Schulz negam irregularidades. E pediram à Justiça de Nova York que invalidade as conclusões da arbitragem.

Aparentemente, a Wilhelm Schulz parecia o tipo de companhia industrial que tem feito da Alemanha uma potência exportadora. Sediada em Krefeld, a norte de Düsseldorf, no coração industrial da Alemanha, a Schulz parecia ter uma posição forte no seu nicho de mercado: dutos especializados para a indústria de óleo e gás.

O diretor executivo, Wolfgang Schulz, de 73 anos, é filho de Wilhelm Schulz, que deu seu nome à companhia quando a fundou apenas alguns meses depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Wolfgang também é bem conhecido localmente como o dono de um time de hóquei no gelo, o Krefeld Penguins. Ele nega qualquer irregularidade e promete limpar o seu nome.

A Precision Castparts começou a avaliar a aquisição da fábrica depois de ser abordada por um intermediário, em 2016. A Berkshire Hathaway tinha comprado a Precision Castparts apenas alguns meses antes, por US$ 37 bilhões, a maior aquisição já feita por Buffett.

Embora fosse bem conhecida por produzir componentes de aviões, a Precision Castparts também fabrica produtos para a produção de petróleo, uma indústria que estava sofrendo já antes da pandemia que fez despencar os preços da commodity.

Wilhelm Schulz parecia uma forma de a Precision Castparts aumentar a sua presença fora dos EUA e uma rara oportunidade de comprar uma companhia alemã. Muitas fábricas alemãs de médio porte são controladas por famílias que são relutantes em vender.

