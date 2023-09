Geral Recompensa por brasileiro assassino que está foragido nos Estados Unidos sobe para 123 mil reais

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

A Interpol incluiu em sua lista vermelha o brasileiro Danilo Cavalvante, que fugiu da cadeia nos Estados Unidos em 31 de agosto. (Foto: Reprodução)

A recompensa pelo brasileiro Danilo Cavalcante, foragido há mais de dez dias no Estado americano da Pensilvânia, subiu para US$ 25 mil, cerca de R$ 123 mil, segundo anunciado em coletiva de imprensa. Condenado a prisão perpétua por matar a facadas sua ex-namorada, a maranhense Déborah Brandão, Cavalcante escapou da prisão de Chester County e desde então é procurado pelas autoridades norte-americanas.

Inicialmente o valor era de US$ 10 mil. Ainda segundo informado durante a coletiva de imprensa, a irmã de Cavalcante não quis cooperar com as buscas.

“A irmã está em situação de permanência prolongada e optou por não ajudar, e por estar em situação de permanência prolongada, ela entrou em um processo de deportação e está detida neste momento. Não há razão para eu tentar interferir nesse processo porque ela não tem valor para a investigação”, explicou o tenente-coronel George Bevins, durante a coletiva.

Aos 34 anos, Cavalcante é descrito pela Interpol como um homem de 1,52 metro, 54 quilos, de cabelos pretos e olhos castanhos. Ele pode estar vestindo camiseta branca, calça verde ou cinza da prisão e tênis branco, alertou o órgão. As autoridades americanas descrevem o brasileiro como “extremamente perigoso”.

Troca de tiros

A polícia da Pensilvânia disse nessa terça-feira (12) que Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado a prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, trocou tiros com moradores, mas acredita que ele não está ferido.

O tenente-coronel George Bivens afirmou à rede CNN Internacional que não há nenhum vestígio de sangue ou outras evidências no perímetro de buscas que sugiram que o brasileiro está ferido.

Em entrevista coletiva para falar sobre as buscas, que já duram 13 dias, os policiais afirmaram ainda ter certeza que Cavalcante está dentro do perímetro de buscas estabelecido e que será preso “o quanto antes”.

A polícia da Pensilvânia afirmou ainda que Cavalcante foi visto pela última vez em South Coventry, no condado de Chester, no leste da Pensilvânia, vestindo calça azul e sem camisa. Na última imagem capturada por câmeras de segurança, ele vestia um casaco verde, que foi encontrado por policiais.

Segundo o tenente-coronel George Bivens, um dos responsáveis pela operação de busca, Cavalcante conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa da região por onde ele passava na noite de segunda-feira (11), a cerca de 32 quilômetros da prisão de onde ele fugiu.

“Nós o consideramos desesperado, o consideramos perigoso, toda a dinâmica confirma para nós que ele tem uma arma”, afirmou o tenente-coronel George Bivens, um dos policiais responsáveis pela operação de buscas. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

