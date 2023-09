Ciência Astronauta da Nasa passa mais de 355 dias no espaço e quebra recorde

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

O astronauta da Nasa e engenheiro de voo da Expedição 68, Frank Rubio, é visto dentro da cúpula, a “janela para o mundo”, da Estação Espacial Internacional. (Foto: Nasa/Divulgação)

O astronauta Frank Rubio está em órbita baixa da Terra há mais de 355 dias, quebrando o recorde da missão espacial mais longa de um norte-americano. Rubio – que está na Estação Espacial Internacional desde setembro de 2022 – superou o recorde anterior, do astronauta aposentado da Nasa (agência espacial norte-americana) Mark Vande Hei, às 13h40min (horário do leste dos EUA) na segunda-feira (11), de acordo com um porta-voz da agência espacial.

Além do recorde atual, Rubio está a caminho de atingir outro marco significativo dentro de algumas semanas. Não está previsto que uma cápsula russa Soyuz leve Rubio e seus dois companheiros de tripulação – os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin – à Terra antes de 27 de setembro.

Isso significa que Rubio terá passado pelo menos 371 dias em órbita assim que completar sua missão. Ele está prestes a se tornar o primeiro americano a passar mais de um ano em microgravidade.

No entanto, a missão de Rubio não foi originalmente concebida para quebrar recordes.

Quando Rubio partiu para a estação espacial a bordo de uma cápsula russa Soyuz em 21 de setembro de 2022, ele e seus companheiros de tripulação acreditavam que estavam realizando uma missão de seis meses. Mas a espaçonave que transportava Rubio e seus dois colegas russos teve um vazamento de líquidos de arrefecimento em dezembro.

Funcionários da Roscosmos, a agência espacial russa, mais tarde consideraram a espaçonave insegura para transportar a tripulação de volta para casa.

Em vez disso, a cápsula Soyuz MS-22 retornou à Terra sem tripulação em 28 de março. E a Roscosmos lançou uma espaçonave substituta, MS-23, que atracou na estação espacial em 25 de fevereiro, o próximo veículo Soyuz, que será lançado com uma nova tripulação de dois cosmonautas e um astronauta da Nasa já nesta sexta-feira.

Para comemorar o feito de Rubio, ele gravou uma conversa com Vande Hei em 5 de setembro.

“A jornada de Rubio no espaço incorpora a essência da exploração”, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson, em comunicado divulgado na segunda-feira nas redes sociais.

“À medida que ele quebra recordes como o astronauta americano da Nasa há mais tempo no espaço, ele também abre o caminho para as futuras gerações de astronautas”, diz o comunicado. “Sua dedicação é verdadeiramente fora deste mundo, Frank!”

Se tudo correr conforme o planejado e Rubio partir em 27 de setembro, sua estadia de 371 dias não será um recorde mundial para a missão espacial mais longa. O falecido cosmonauta russo Valeri Polyakov, que registrou 437 dias contínuos em órbita a bordo da estação espacial russa Mir entre janeiro de 1994 e março de 1995, detém esse título.

Vande Hei estabeleceu um novo recorde nos EUA para o maior número de dias consecutivos no espaço em 2022, depois que a Nasa e a Roscosmos decidiram estender sua estadia porque a Rússia enviou uma tripulação de duas pessoas à estação espacial para filmar um filme.

O retorno de Vande Hei foi adiado para permitir o tráfego adicional para o laboratório em órbita, embora ele tenha dito na época que sabia que sua missão poderia ser estendida antes de sua chegada.

Antes de Vande Hei, o astronauta norte-americano Scott Kelly detinha o título de voo espacial mais longo realizado por um americano com sua missão de 340 dias. Essa missão foi uma missão prolongada planejada, projetada pela Nasa para estudar os efeitos de longo prazo dos voos espaciais no corpo humano.

Um cosmonauta russo também detém o recorde atual de maior número de dias acumulados no espaço. Gennadi Padalka conquistou esse título, superando outro cosmonauta em 2015, ao marcar um total de 879 dias ao longo de cinco voos espaciais separados.

O recorde dos EUA para o maior número de dias acumulados no espaço é detido por Peggy Whitson, com um total de 675 dias em órbita. Whitson, que se aposentou do corpo de astronautas da Nasa em 2018, aumentou o recorde recentemente, em 2023.

Ela agora atua como astronauta particular na Axiom Space, que até agora organizou duas viagens comerciais à estação espacial que permitiram clientes pagantes experimentar uma viagem ao laboratório orbital ao lado de um astronauta profissional veterano. As informações são da CNN.

