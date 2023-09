Saúde Saiba com que frequência as toalhas de banho devem ser lavadas

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

De acordo com um estudo realizado por microbiologistas, toalhas recém-lavadas podem conter cerca de 190 mil bactérias. (Foto: Reprodução)

As toalhas de banho são essenciais no dia a dia. O que muita gente não sabe é que, em apenas um único uso, elas recebem a visita de milhões de bactérias e com isso podem se tornar um risco. As consequências da falta de lavagem e higiene têm sido pesquisada no Reino Unido.

De acordo com um estudo realizado por microbiologistas da Universidade do Arizona, toalhas recém-lavadas podem conter cerca de 190 mil bactérias. E, em apenas um dia de uso, o número aumenta para 17 milhões e chega a 94 milhões depois de uma semana. Apesar da grande maioria das bactérias serem inofensivas, algumas como a patogênica Escherichia coli (bactéria encontrada no cocô), que pode causar intoxicações alimentares graves em seus hospedeiros, também podem estar presentes.

O dermatologista Hamdan Abdullah comentou os resultados da pesquisa britânica sobre a frequência de lavagem das toalhas. Os números revelam que é necessário lavar as toalhas de banho a cada três ou quatro utilizações:

“Assim são eliminadas bactérias, sujeira, células mortas da pele e alérgenos, garantindo uma higiene ideal e minimizando os riscos à saúde”, afirmou o dermatologista.

Risco de infecções

Segundo o portal IFL Sciense, o Instituto de Limpeza britânico também alerta para a necessidade da lavagem após três a cinco utilizações ou aproximadamente uma ou duas vezes por semana.

“A lavagem regular das toalhas de banho é importante para manter a limpeza e reduzir o risco de infecções. As toalhas tendem a acumular humidade, criando um ambiente propício ao crescimento de bactérias e fungos”, disse Abdullah. Alertando também para os possíveis riscos de doenças: “Bactérias podem causar infecções de pele, enquanto fungos como Candida podem causar problemas como pé de atleta ou infecções fúngicas. Além disso, toalhas sujas podem conter alérgenos que podem desencadear reações alérgicas ou irritações na pele em indivíduos sensíveis”, completou.

De acordo com uma pesquisa britânica, reportada pelo portal IFL Sciense, 24% dos entrevistados afirmaram lavar as toalhas uma vez por semana e 5% o fazem a cada banho. Em contrapartida, 33% afirmaram lavar apenas uma vez em cada três meses e 8%, equivalente a 1,5 milhão de pessoas, apenas duas vezes ao ano. As informações são do jornal Extra.

https://www.osul.com.br/saiba-com-que-frequencia-as-toalhas-de-banho-devem-ser-lavadas/

2023-09-12