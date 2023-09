Tecnologia iPhone 15: celulares ganham entrada USB-C para carregador e novas câmeras; veja os preços no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Os novos celulares custarão entre R$ 7.299 e R$ 13.999 no Brasil, mas a data de lançamento no País ainda não foi divulgada. (Foto: Divulgação)

A Apple apresentou o iPhone 15 nesta terça-feira (12), com entrada USB-C para carregador e novas câmeras. Os novos celulares custarão entre R$ 7.299 e R$ 13.999 no Brasil, mas a data de lançamento no País ainda não foi divulgada. Ao contrário das especulações, os preços são menores do que os de lançamento do iPhone 14 – além disso, essa linha antiga passa a ser vendida com desconto.

Veja as principais novidades reveladas pela Apple:

– A principal mudança na nova geração é que os modelos deixaram de usar a conexão Lightning, exclusiva da fabricante, e passaram a adotar a entrada USB-C, mais popular. Isso porque a União Europeia vai obrigar as empresas a padronizar os carregadores de celular;

– A câmera traseira principal do iPhone 15 e do 15 Plus ficou mais potente, passando de 12 megapixels para 48 megapixels;

– No visual, a câmera frontal ficou um pouco mais para baixo que no 14, deixando essas versões de entrada mais parecidas com a Pro e a Pro Max;

– O visual praticamente não mudou no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, os mais caros da linha: agora eles têm bordas mais finas ao redor da tela e acabamento em titânio, o que, segundo a Apple, faz deles os mais leves já produzidos na categoria “Pro”;

– Os quatro novos celulares agora têm recurso de localização precisa, que serve para encontrar outra pessoa com iPhone mesmo no meio de multidões, e uma melhoria na qualidade de áudio em ligações, que permitirá isolar a voz de outros ruídos;

– O Apple Watch agora pode ser controlado por gestos: dá para atender ligações estalando os dedos (saiba mais);

– E os AirPods Pro (2ª geração) também ganharam entrada USB-C, além de melhorias no áudio.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

O iPhone 15 Pro e o iPhone Max continuam com o mesmo tamanho das versões anteriores. A tela do Pro é de 6,1 polegadas, e a iPhone 15 Pro Max, de 6,7.

Os dois smartphones mais caros foram equipados com o novo processador A17 Pro. De acordo com a Apple, a mudança vai oferecer aos usuários uma experiência melhor com jogos e aplicativos de realidade imersiva.

Além de câmera principal com 48 megapixels, o Pro e o Pro Max ganharam um novo sistema que, de acordo com a Apple, permite tirar fotos melhores nos modos retrato e noturno.

A câmera telefoto do iPhone 15 Pro Max passou a oferecer zoom óptico de 5x em 120mm, o maior já suportado em um celular da Apple. A empresa afirma que ele ajudará a tirar fotos tanto em close quanto em longa distância. No iPhone 15 Pro, o zoom óptico chega a 3x.

A marca também prometeu que, ainda em 2023, o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max serão capazes de gravar vídeos imersivos para rodarem em óculos como o Vision Pro, lançado em junho.

Nos dois celulares, o botão “liga/desliga” foi substituído pelo “botão de ação”, que permite personalizar o que será feito pelo aparelho.

É possível usar o botão para ativar a câmera ou a lanterna, habilitar o modo Foco ou ativar recursos de acessibilidade, por exemplo.

O iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max serão vendidos em quatro cores: preto, branco, azul e “titânio natural”.

iPhone 15 e 15 Plus

Além de câmera traseira mais potente, o iPhone 15 e 15 Plus, modelos mais baratos da nova linha, também passaram a contar com dois itens que chegaram primeiro ao iPhone 14 Pro, lançado em 2022.

O primeiro é o processador A16 Bionic. O segundo, o Dynamic Island, recurso que faz a área ao redor da câmera frontal, que está um pouco mais baixa do que no iPhone 14 e 14 Plus, interagir com animações do sistema operacional: veja abaixo.

O tamanho dos celulares segue o mesmo: iPhone 15 tem tela de 6,1 polegadas, e o iPhone 15 Plus, de 6,7. Os aparelhos serão vendidos em cinco cores: rosa, amarelo, verde, azul e preto.

Preços do iPhone 15 no Brasil

O lançamento do iPhone 15 manteve a família com quatro modelos, repetindo a fórmula dos últimos anos. A variação entre os aparelhos está no tamanho da tela, processador e conjunto de câmeras, principalmente.

No Brasil, os preços podem chegar a até R$ 9,6 mil no iPhone 15, a até R$ 10,6 mil no iPhone 15 Plus, a até R$ 13,1 mil no iPhone 15 Pro e a até R$ 13,4 mil no iPhone 15 Pro Max.

Até o momento, não há previsão de lançamento para o iPhone 15 no Brasil. As vendas começam em 22 de setembro nos Estados Unidos e outros mercados. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

