Reconstrói RS começa a receber projetos de infraestrutura

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Foto: Bruno Côrrea

A partir desta segunda-feira (24), as Associações Comerciais e Industriais filiadas à Federasul e ao Instituto Cultural Floresta, passam a receber os projetos de obras de infraestrutura que vão ser contemplados com investimento de R$ 84 milhões. Os projetos serão avaliados por um comitê de especialistas em infraestrutura, arquitetura e engenharia e, em caso de aprovação, podem receber o valor de até R$ 1 milhão — a decidir de acordo com o valor total projeto aprovado — doados pelo Instituto Ling, órgão responsável pela criação e coordenação do projeto Reconstrói RS.

As propostas de infraestrutura contemplados, devem viabilizar o retorno célebre das atividades locais e contribuirão para a prevenção de acidentes decorrentes de catástrofes climáticas, como a estabilização e proteção de taludes; o restabelecimento de ligações terrestres, como pontes e trechos de estradas; a recuperação de diques e barragens; obras de drenagem e mitigação de enchentes e obras de saneamento.

Os critérios de repasses estabelecidos para projetos de infraestrutura orçados em até R$ 1 milhão, a doação será de 50% do orçamento total; para projetos entre R$ 1 milhão a R$ 2 milhões, a doação será de 33% do total: e para projetos superiores a R$ 2 milhões o aporte será equivalente a 25% do orçamento, devendo ser observado o limite de R$ 1 milhão, o qual poderá ser ampliado em situações excepcionais avaliadas pelo Comitê, abrangendo tanto o interior do Rio Grande do Sul como a Região Metropolitana.

O cronograma físico-financeiro obedecerá duas etapas. A primeira será o aporte financeiro pela comunidade local ou pelo próprio proponente ao projeto e, após, a liberação dos recursos pelo Instituto Ling no valor de até R$ 1 milhão.

Com nove capítulos e 24 artigos, o regulamento detalha os procedimentos necessários para se qualificar a receber as doações. Os interessados poderão acessar o regulamento do Reconstrói RS, nos sites das três entidades promotoras (Instituto Ling; Federasul e Instituto Cultural Floresta) e as inscrições podem ser feitas por meio deste link.

