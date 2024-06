Rio Grande do Sul Em razão das enchentes, atendimento presencial do sistema TEU! está em novo endereço

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

O antigo espaço foi inundado pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação)

O atendimento presencial do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte de passageiros da Região Metropolitana de Porto Alegre está em novo endereço. O antigo espaço, localizado no Largo Visconde do Cairú, foi inundado pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul.

Desde a semana passada, o atendimento presencial de serviços do TEU! passou a funcionar no 2º andar do POP Center – Centro Popular de Compras, na Avenida Voluntários da Pátria, nº 220, nº 803, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A loja fica localizada acima do terminal de ônibus de Júlio de Castilhos e oferece três acessos: pela Avenida Voluntários da Pátria, nº 220; na Avenida Júlio de Castilhos, nº 235 e na Avenida Mauá, nº 1651. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, sem fechar ao meio dia.

Nesse período, já foram atendidos mais de 260 usuários na nova loja, que oferece serviços de recarga, revalidação do benefício de estudantes, primeira e segunda via, além do atendimento para retirada do cartão vale-transporte dos empregadores que compram pelo site TEU Online.

De acordo com o diretor do TEU Bilhete, Érico Michels, a nova loja de serviços substitui o espaço anterior, que foi atingido pela enchente. “Estamos restabelecendo esse importante serviço à população que utiliza o transporte metropolitano em um local mais central e de fácil acesso para resolver as necessidades”, destacou Érico.

Para encontrar os endereços de todos os postos de venda, basta acessar o site www.teubilhete.com.br ou entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente pelo telefone 51 3214-0404.

2024-06-26