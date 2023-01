Grêmio Recopa Gaúcha nesta terça-feira terá Suárez em campo; saiba como foram as estreias do camisa 9 uruguaio

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Em sete estreias, o camisa 9 saiu com a vitória apenas em duas oportunidades Foto: Lucas Uebel/Grêmio Em sete estreias, o camisa 9 saiu com a vitória apenas em duas oportunidades (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A tendência que a terça-feira (17) fique marcada na cabeça do torcedor gremista. Tudo pelo fato de o jogo desta noite marca a estreia do centroavente Suárez . O Grêmio enfrenta o São Luiz, pela Recopa Gaúcha, às 19h30min, na Arena do Grêmio.

Como todos os holofotes estão no uruguaio, como foram as estreias de Suárez em seus ex-clubes? Em sete partidas, o camisa 9 saiu com duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Em 2005, estreando pelo Nacional, na Copa Libertadores foi derrotado pelo Junior Barranquilla e acabou jogando apenas 14 minutos. Em 2006, estreando pelo FC Groningen, venceu o Feyenoord atuando apenas dois minutos. No ano de 2007, pelo Ajax, foi derrotado pelo Slavia Praga, atuou 72 minutos sendo titular.

Em 2011, pelo Liverpool, empatou com o Southampton, marcou gol e jogou 75 minutos. Em 2014, estreando pelo Barcelona, perdeu para o Real Madrid, foi titular, atuou 69 minutos e deu uma assistência. No ano de 2020, pelo Atlético de Madrid, estreou fazendo dois gols e jogando 19 minutos. Em 2022, pelo Nacional, foi derrotado pelo Atlético-GO, jogou 16 minutos.

