Colunistas Record fecha elenco de “A Fazenda 12” e estuda antecipar estreia

Por Flávio Ricco | 20 de Maio de 2020

O SporTV apresenta no próximo sábado, a partir das 20h30, o especial "Vencendo Juntos", comandado por Flávio Canto e Carol Barcellos.

A direção da Record trabalha no firme propósito de estrear a próxima edição de “A Fazenda” no segundo semestre. Tanto assim que o elenco já está fechado e os escolhidos aguardam apenas o momento para se reunir na sede de Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Outro detalhe importante: existe um movimento muito forte na Record para que a estreia possa acontecer antes de setembro. O departamento comercial está empenhado em viabilizar todos os processos envolvendo anunciantes e ações para o programa e assim permitir que o lançamento aconteça mais cedo.

De qualquer forma, a Record só irá confinar o elenco após adotar uma série de medidas e garantir o bem-estar de todos. O plano depende ainda dos avanços dos órgãos de saúde contra a pandemia da Covid-19. Além disso, o objetivo também é se beneficiar da grande audiência das pessoas já saudosas de acompanhar um reality show do gênero. As “viúvas” do “BBB”.

Marcos Mion, uma vez mais, apresentará o programa, que teve o modelo Lucas Viana como vencedor da edição passada.

TV Tudo

O antes…

Ontem, neste sagrado espaço, foi dito que a Band vinha exagerando nos intervalos do “Jornal do Noite”.

A média era uma notícia para cinco ou seis minutos de comerciais.

… E o agora

A boa notícia é que, independentemente da nota aqui publicada, providências estavam sendo tomadas.

O “Jornal da Noite”, em novo espelho e em seus 45 minutos de duração, passa a ter apenas dois breaks de 3 minutos e 30 segundos cada um. Aí sim.

Imprudência

Não foi na segunda, mas ontem, terça, o SBT colocou o “Primeiro Impacto” na hora do almoço. Nada novo, uma “cozinha” do que foi ao ar antes, na madrugada e começo da manhã.

E olha como, ao meio-dia, com Marcão do Povo, o jornal começou: “são 8 horas e 32 minutos”.

Aniversário

Hoje, a BandNews FM, comemora o seu 15º ano de operações.

Ontem, terça, iniciando as festividades, foi feita uma live com Leo Jaime.

Vencendo Juntos

O SporTV apresenta no próximo sábado, a partir das 20h30, o especial “Vencendo Juntos”, comandado por Flávio Canto e Carol Barcellos.

A atração tem por objetivo arrecadar R$ 10 milhões em doações, que serão revertidas em vale-alimentação para ajudar 33 mil famílias.

O time

“Vencendo Juntos” terá ainda um time de embaixadores, que vai participar ao vivo. Nos moldes do “Global Citizen” (promovido pela cantora Lady Gaga), reunirá “virtualmente” grandes nomes do esporte, como o técnico de vôlei Bernardinho, a ex-ginasta Daiane dos Santos, o meia do Flamengo Diego Ribas, o surfista Gabriel Medina, o ex-tenista Guga Kuerten, Hortência, do basquete, entre outros.

Dramaturgia do SBT

Ricardo Mantoanelli, diretor de teledramaturgia no SBT, enviou uma mensagem para toda a equipe, tranquilizando os profissionais e cogitando um cenário para a volta.

Declarou que “ainda há muita informação errada saindo por aí. Mas, em meio a tudo isso, tenho uma informação que é certa, que de fato o SBT deve reprisar uma novela depois da primeira fase de ‘Aventuras de Poliana’’. “Mas a gente vai voltar com as gravações de ‘Poliana Moça’ assim que for possível.”

Otimista

“Eu queria que todo mundo mentalizasse que ‘em julho a gente vai tá gravando de volta’. Eu tenho feito isso, eu acho que a gente tem que entrar num círculo virtuoso de notícias, algumas boas notícias já tão saindo com relação a vacina e etc”, disse Mantoanelli.

Que reforçou: “Então eu acho que é possível sim a gente voltar a gravar em julho, mesmo que seja de uma forma gradual e depois a gente entra com gás total”.

Força tarefa

A Teledramaturgia da Globo, em mais um esforço para sair forte dessa crise provocada pelo novo coronavírus, pediu para que todos os seus contratados trabalhem e apresentem novos projetos.

Mesmo aqueles autores que saíram do ar recentemente já estão em processo de criação e participando de reuniões semanais.

Acelerado

Até pela importância que representa para o Grupo Globo, a Teledramaturgia é seguramente o departamento que mais tem se preparado para a retomada de gravações.

Não é o único, vale ressaltar.

Liberação

Xuxa, na segunda-feira, autorizada pela Record, gravou o “Conversa com Bial”.

A Globo ficou de definir a data de exibição. Fala-se que será nesta quinta-feira.

Mão única

Aliás, a Record se queixa um pouco disso. Sempre que a Globo pede, ela informa que libera seus artistas. Sabrina Sato e Xuxa são alguns dos casos citados.

Mas, lamenta que a Globo nunca libere ninguém. Diz que não adianta pedir.

C´est fini

A rivalidade entre gangues e a batalha por direitos iguais são os panos de fundo da série “Godfather of Harlem”, estrelada e produzida por Forest Whitaker. Baseada em fatos reais, a produção chega ao Brasil em 19 de junho, às 22h15, no Fox Premium 1. Exibição às sextas-feiras.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

