Por Flávio Ricco | 30 de abril de 2020

O Grupo Globo, por todos os ângulos, tem dedicado especial atenção ao fenômeno das lives. Já exibiu eventos importantes na televisão por assinatura e agora na aberta, em apoio à população que sofre os efeitos do coronavírus. Explora o formato nas redes sociais e, recentemente, abalou com o show de Ivete Sangalo.

Por causa da força dessas lives, também monitora a ação de possíveis aproveitadores, situação que se repete em outros importantes grupos de comunicação, como Band e Record.

As transmissões também são uma oportunidade para as empresas reafirmarem suas marcas em um momento de enorme turbulência, como o que vivemos, oferecendo diferentes conteúdos.

Há poucos dias, a coluna informou que todas as grandes redes de TV, em seus planos comerciais, já incluíram este novo “produto”, em movimento ou negócio que só deve crescer.

De olho em tudo isso, o Grupo Record decidiu estabelecer uma série de regras para o seu elenco a respeito de convites ou realização de lives. Não vai deixar correr solto, como revela o comunicado a seguir.

Comunicado da Record

“Caros, todas as participações em Lives fora das propriedades da Record TV e do Portal R7, independentemente da plataforma, precisam ser aprovadas pela Vice-Presidência de Jornalismo. Contamos com a colaboração de todos”.

A autorização passa a ser sempre necessária.

Na próxima segunda-feira começa o “SBT All Stars”, um campeonato de games, com o objetivo de criar conteúdo e promover a integração de jogadores profissionais e influenciadores digitais por meio do esporte eletrônico.

Confirmadas as participações de Alexandre Pato, Tche Tche, Rodinei, Thiago Silva, Cássio, Pablo e Rafifa, entre outros. Serão 16 no total.

Equipe de transmissão

Todos os encontros do “SBT All Stars” terão a narração de Diguinho Coruja, com os comentários de Danilo Gentili, Rudy Landucci, Ed Gama e Murilo Couto.

Jogos sempre a partir das 20h30, com a final na quarta-feira e poderão ser acompanhados no site do SBT.

O início dos trabalhos do próximo “O Aprendiz” foi autorizado.

José Amâncio, inclusive, já deixou a direção de produção da Band para cuidar do programa. Se tudo correr como se espera, vai ao ar em setembro.

A tão esperada participação de José Mayer em “Fina Estampa” está prestes a começar.

A reedição da novela é que ainda vinha impedindo esta previsão. Agora já pode ser confirmada.

Pois bem, já existe a certeza que José Mayer começa a aparecer no encerramento do capítulos da próxima segunda-feira.

Marido de Griselda (Lília Cabral), José Pereira, o Pereirinha, foi dado como morto após sumir no mar durante uma pescaria, mas o corpo dele nunca fora encontrado. Ele ressurgirá na região, trazendo à tona o mistério sobre o seu desaparecimento.

Nesta sexta-feira, os canais Gloob e Gloobinho passam a exibir episódios inéditos da série “Senninha na Pista Maluca”.

Mais uma homenagem ao ídolo Ayrton Senna, morto em 1º de maio de 1994.

Pela primeira vez, em 119 anos, a romaria de São Paulo a Aparecida neste fim de semana não terá peregrinos. Devido à situação em que vivemos, os fiéis só poderão acompanhar a Missa da Peregrinação – que será realizada a portas fechadas no Santuário Nacional – pela Rede Aparecida.

A transmissão, ao vivo, será no domingo, celebrada pelo cardeal Dom Odilo Scherer.

Em janeiro, o número de aparelhos ligados nas 24h foi 38.95, 40.30 em fevereiro, março chegando a 43.97 e, agora, em abril, 44.16.

Um crescimento quase na casa dos 15%.

A Globo estreia nesta quinta-feira a segunda temporada de “Mestre do Sabor”. Monique Alfradique é a novidade do programa como repórter de bastidor. Ela que também está na reprise de “Fina Estampa”.

“Eu estou gostando de assistir! Traz uma sensação de nostalgia. Foi uma novela de grande importância, eu contracenava diretamente com duas atrizes que sempre admirei: Renata Sorrah e Julia Lemmertz”, comenta Monique.

A Globo continua tentando movimentar a sua programação, investindo em atrações inéditas e reprises. Sábado agora, após a live de Alok, o “Zorra” volta ao ar com os “melhores momentos” dos últimos cinco anos.

Mas não é só isso. Também será exibido um clipe inédito, gravado em casa por parte do elenco, com uma paródia da música “Contatinho”, da Anitta.

Manuela Dias e Daniel Ortiz, que tiveram “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder” interrompidas, já foram avisados que não estão valendo mais os planejamentos iniciais de suas novelas.

Ambas, na volta ao ar, terão as suas durações estendidas.

Boninho postou em rede social a possibilidade de uma edição especial do “BBB” em setembro e pediu para os internautas pressionarem anunciantes e o apresentador Tiago Leifert.

“Quem sabe uma edição especial? É só pedir para…”, escreveu o diretor.

Muitos, na própria Globo, entendem que não vai dar. Mesmo porque, além do processo de seleção, outras questões operacionais exigem tempo. E não podemos esquecer o “The Voice”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

