Porto Alegre Com mais de 2 milhões de visitantes, Acampamento Farroupilha de Porto Alegre bate recorde de público

Por Marcelo Warth | 23 de setembro de 2024

A 42ª edição do Acampamento contou com 187 piquetes e diversas atrações culturais Foto: Divulgação A 42ª edição do Acampamento contou com 187 piquetes e diversas atrações culturais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Acampamento Farroupilha de Porto Alegre recebeu mais de 2 milhões de visitantes neste ano, batendo recorde de público, de acordo com a Gam3 Parks, concessionária que administra o Parque Harmonia. O evento tradicionalista começou no dia 7 deste mês e foi encerrado no domingo (22).

A 42ª edição do Acampamento contou com 187 piquetes. Mais de 400 toneladas de carne foram assadas durante o evento, que teve novos atrativos em 2024, como o Pavilhão da Agricultura Familiar, com 40 expositores provenientes de 32 cidades gaúchas.

Os palcos Jayme Caetano Braun e Nico Fagundes contaram com cerca de 120 shows e atrações culturais. Também foram arrecadadas 2,5 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes no Estado.

“Aconteceu o Acampamento que planejamos, com inúmeras ações solidárias e de sustentabilidade. Um trabalho intenso, construído com piqueteiros, comissão e patrocinadores, que a nossa Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tanto merecem”, afirmou a diretora da GAM3 Parks, Carla Deboni.

A desmontagem dos piquetes começou nesta segunda-feira (23) e será encerrada no dia 2 de outubro.

Centro Cultural Rede Pampa

Uma das novidades do Acampamento Farroupilha deste ano foi a inauguração do Centro Cultural Rede Pampa no Parque Harmonia. O espaço terá atividades culturais o ano todo.

Durante o Acampamento, o local foi palco dos Shows Pampeanos, promovidos pela Rádio Liberdade, que atraíram um grande público, e de programas do grupo de comunicação.

“É um espaço que vem para atender as necessidades de comunicação corpo a corpo com a população gaúcha e também de celebração das tradições do Rio Grande do Sul. Fora desse período da Semana Farroupilha, que é mais intenso, nós teremos atividades todo ano, sempre trazendo cultura, artistas e personalidades para a população gaúcha, em um local que é de fácil acesso, que é o Parque Harmonia”, ressaltou o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

