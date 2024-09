Política Governo federal pretende criar centro de resiliência a desastres climáticos voltado ao setor do turismo

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Enchentes no Rio Grande do Sul causaram prejuízos ao setor Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Enchentes no Rio Grande do Sul causaram prejuízos ao setor. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo federal pretende criar até o fim deste ano um centro de resiliência a desastres climáticos voltado ao setor de turismo. A ideia é dar respostas mais rápidas e coordenadas para que o setor possa se reerguer diante de acontecimentos que o prejudiquem, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal.

A princípio, o centro deve ser sediado no Paraná, por conta do apoio financeiro de Itaipu. “Destaco o centro de resiliência que estamos implantando no Sul do País, que vai permitir que nós tenhamos técnicos trabalhando e estejamos organizados para superar eventos como os que ocorreram no Rio Grande do Sul de forma mais célere, para superar eventos como os que estão acontecendo agora em relação às queimadas”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

A declaração foi dada na cúpula sobre turismo do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo, promovida em Belém, no Pará, na última semana.

A secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Machado Lopes, afirmou que o centro deve se concentrar na mitigação de danos causados por emergências climáticas. “Tem muitos desafios que vão não só da aplicação da sustentabilidade, mas também no combate, na prevenção, não só de Covid. Agora, é de queimadas, agora é de enchentes, e da mitigação desses danos. As cidades são atingidas fortemente, então, a gente tem que ter formas eficazes e efetivas de mitigar esses danos quando acontecem”, comentou.

Um acordo de cooperação entre Brasil e Jamaica, que conta com um “Centro Global de Resiliência e Gerenciamento de Crises no Turismo”, foi assinado nesse sentido no mês passado.

O ministro Celso Sabino também citou que o governo federal vai liberar mais recursos do Fungetur (Novo Fundo Geral de Turismo) para ajudar empresários e empreendimentos afetados por eventos climáticos, como as queimadas.

“Estamos dentro do Ministério do Turismo soltando uma portaria em que vamos, com condições ainda mais favoráveis, liberar o Novo Fundo Geral de Turismo para aqueles empreendimentos que foram afetados ou que estão sendo afetados por esses eventos”, afirmou Sabino. A pasta, no entanto, ainda não oficializou valores.

