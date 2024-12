Economia Recorde na venda de carros elétricos no País: um aumento de 80% em relação a 2023

26 de dezembro de 2024

O mês de novembro foi um marco, registrando o maior volume mensal de vendas de veículos eletrificados no País.(Foto: Freepik)

As vendas de carros elétricos e híbridos no Brasil devem ultrapassar 160 mil unidades em 2024, com uma projeção que pode chegar a cerca de 170 mil, o que representaria um impressionante aumento de 80% em relação a 2023, quando foram emplacados 93.927 modelos. Esse crescimento reflete a crescente adesão dos consumidores brasileiros às novas tecnologias de mobilidade.

O mês de novembro foi um marco, registrando o maior volume mensal de vendas de veículos eletrificados no País. Foram emplacadas 17.413 unidades, superando o recorde anterior de dezembro de 2023, quando 16.279 carros híbridos e elétricos haviam sido vendidos. Esse resultado expressivo, mesmo com o mês tendo menos dias úteis, demonstra a força crescente desse mercado.

De acordo com analistas, os números confirmam a aceleração do setor, refletindo tanto o aumento do interesse dos consumidores quanto a manutenção de um ritmo de crescimento robusto. Em relação a outubro de 2024, o mês de novembro apresentou um crescimento de 11,54% nas vendas, um feito notável considerando o número reduzido de dias úteis.

No acumulado do ano, já foram vendidos 155.724 veículos eletrificados, o que representa um crescimento de 100,6% em comparação ao mesmo período de 2023. A expectativa é que o mês de dezembro continue com essa tendência de alta, estabelecendo um novo recorde anual para o setor.

Os veículos eletrificados representaram 7,16% do total de vendas no setor automotivo em novembro, marcando um crescimento significativo. No acumulado de 2024, a participação desses veículos no mercado brasileiro é de 6,96%. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Entre os tipos de veículos eletrificados, os híbridos plug-in (PHEVs) se destacaram em novembro, com 6.922 unidades comercializadas, um aumento de 16% em relação a outubro. No acumulado do ano, esses modelos já somam 53.448 unidades vendidas. Os carros 100% elétricos (BEVs) seguiram em segundo lugar, com 5.417 unidades vendidas, embora tenha ocorrido uma queda de 11% em relação ao mês anterior. Apesar dessa diminuição pontual, os BEVs continuam sendo os líderes no acumulado de 2024, com 57.247 unidades comercializadas.

Os híbridos convencionais (HEVs) também apresentaram desempenho positivo em novembro, com 2.885 unidades comercializadas, um crescimento de 1,48% em relação a outubro. No ano, já são 32.546 unidades vendidas. Por fim, os híbridos leves (MHEVs) tiveram um crescimento impressionante de 78% em relação a outubro, com 2.199 emplacamentos no mês de novembro.

