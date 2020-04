Porto Alegre Recuperação asfáltica da Antônio de Carvalho terá investimento de quase R$ 4 milhões

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Obras na avenida terão início nesta terça-feira, com previsão de entrega para dezembro Foto: Joel Vargas/PMPA Obras na avenida terão início nesta terça-feira, com previsão de entrega para dezembro. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O trecho da avenida Antônio de Carvalho entre a Protásio Alves e a Bento Gonçalves, em uma extensão de 2.575 metros, receberá obras de recuperação asfáltica estrutural a partir desta terça-feira (07).

Ambos os lados da avenida terão intervenções iniciadas no sentido bairro-centro. Uma ou mais faixas podem ser bloqueadas para o trânsito de veículos, mas sem interrupção total no fluxo. Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) vão monitorar a região para facilitar a mobilidade. As obras terão investimento de R$ 3.980.000,00, com previsão de conclusão para dezembro.

A empresa contratada já realizou os serviços prévios de limpeza da rede de esgoto pluvial por hidrojateamento e começou a substituir os espelhos das bocas-de-lobo e tampas. Inicialmente, serão feitas a fresagem da capa asfáltica e a abertura no canteiro central de dois acessos, para possibilitar a repavimentação asfáltica com CBUQ adicionado com polímero.

“Trata-se de mais uma avenida de Porto Alegre a receber obras de requalificação asfáltica estrutural. É um investimento inédito, que irá recuperar as camadas mais profundas do pavimento, além do asfalto, que receberá a adição de polímero para maior durabilidade e para evitar buracos na via”, explica o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

“Além disso, a avenida terá sete paradas de ônibus com placas de concreto, a recuperação do pavimento das já existentes e sinalização horizontal e vertical definitivas”, conclui.

Requalificação

Os serviços na Antônio de Carvalho fazem parte do lote 1 das obras inéditas de requalificação asfáltica, iniciadas em janeiro pela prefeitura. Com investimento de R$ 23 milhões, vindos de parceria com a CAF (Corporação Andina de Fomento), as intervenções trarão melhorias em sete importantes ruas e avenidas.

Além da Antonio de Carvalho, as avenidas Nilo Peçanha, Ipiranga e Protásio Alves, do lote 1, e a avenida Bento Gonçalves, do lote 2, também estão recebendo as melhorias. Até o momento, 26% do total dos serviços do lote 1 já foram executados. Isso representa a requalificação de 3.380 metros dos 13.010 metros de vias que compõem o trecho. Já o lote 2 tem 10% dos serviços realizados, totalizando 1.540 metros dos 15.430 metros de via.

Estão programados ainda serviços em trechos da rua Bernardino Silveira Amorim e Estrada João de Oliveira Remião. Além disso, a prefeitura segue em busca de novas operações de crédito para outros lotes já programados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre