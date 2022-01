Rio Grande do Sul Recuperação da ERS-020 começa entre São Francisco de Paula e Tainhas

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estado investirá R$ 12 milhões em 36 quilômetros de pavimento nos Campos de Cima da Serra Foto: Divulgação Daer Estado investirá R$ 12 milhões em 36 quilômetros de pavimento nos Campos de Cima da Serra. (Foto: Divulgação Daer) Foto: Divulgação Daer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado começou as obras de recuperação de uma das principais rodovias dos Campos de Cima da Serra na segunda-feira (10). Os 36 quilômetros que ligam São Francisco de Paula ao distrito de Tainhas terão asfalto recuperado e melhores condições de trafegabilidade.

As ações integram o Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar, que prevê a recuperação de 2,6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas na malha estadual.

“Trata-se de uma estrada que liga os Altos da Serra ao Vale do Paranhana e ao Litoral Norte, dando acesso à Rota do Sol. Por esse motivo, consideramos fundamental incluí-la no nosso cronograma de obras”, salienta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Com esse trabalho concluído, impulsionaremos uma das regiões mais bonitas do Estado e que tem inúmeros atrativos turísticos.”

Cerca de R$ 12 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, serão investidos no trecho da ERS-020. Além de intervenções no pavimento, haverá execução de serviços complementares ao longo da via.

“Esse valor será empregado para executar os reparos necessários, substituir o pavimento danificado nos pontos críticos da estrada, cortar a vegetação e renovar a pintura da sinalização”, detalha o diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino.

“Estamos seguindo os padrões de qualidade desejados para entregar à população resultados semelhantes aos obtidos em rodovias da região recuperadas recentemente, como a Rota do Sol, entre Lajeado Grande e Tainhas, que teve os serviços finalizados no final do ano passado.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul