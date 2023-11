Brasil Recuperação de Neymar evolui de forma satisfatória após cirurgia e jogador pode receber alta neste sábado

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jogador postou "selfie" nas redes sociais depois da operação. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dia após passar por cirurgia no joelho esquerdo, o jogador Neymar já se recupera de forma satisfatória nessa sexta-feira (3). A avaliação é do chefe médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, que fará nova avaliação do paciente nas próximas horas, a fim de verificar a possibilidade de alta, que pode ser concedida já neste sábado (4).

Lasmar, que também é médico do Atlético-MG e conduziu a operação, esteve na Clínica Mater Dei, em Belo Horizonte, onde o camisa 10 foi submetido ao procedimento. Ele conversou rapidamente com a imprensa:

“Foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo nas lesões meniscais. Ficamos muito satisfeitos. Ele deve ficar no hospital por 24 ou 48 horas, a depender de sua evolução clínica. A partir de então, ele passará à fase de reabilitação fisioterápica”.

Em 2018, foi Lasmar quem realizou uma operação no pé direito de Neymar, após uma fratura. Em março deste ano. foi um dos três profissionais que atuaram em outro procedimento, uma cirurgia de tornozelo.

A contusão no joelho foi a décima lesão séria do atacante do Al-Hilal na carreira, iniciada profissionalmente em 2009 pelo Santos e que posteriormente o levaria a atuar no Barcelona (Espanha) e Paris Saint-Germain (PSG), antes de ser contratado em 2023 pelo Al-Hilal (Arábia Saudita).

Na atual temporada pelo clube do Oriente Médio, o brasileiro esteve em campo nove vezes. Estufou as redes em três oportunidades e prestou cinco passes que resultaram em gols de colegas.

Relembre a lesão

Neymar – que em fevereiro fará 32 anos de idade – sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo há duas semanas, na partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele se chocou com o meia De La Cruz e torceu o joelho ao pisar no chão.

O atleta viajou então para São Paulo, onde se submeteu a exames no dia seguinte e teve constatada a lesão grave. Após o diagnóstico, o camisa 10 definiu a notícia como “momento muito triste, o pior”.

A primeira convocação do técnico interino Fernando Diniz sem a presença de Neymar será divulgada na segunda-feira (6). Os próximos jogos serão contra a Argentina e a Colômbia.

Nesta sexta-feira, Neymar compartilhou em suas redes sociais uma “selfie” que tirou, sorridente, na cama da sala de recuperação pós-operatória. A foto foi postada com um pequeno texto, dizendo: “Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens de apoio. Agora é foco na recuperação”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/recuperacao-de-neymar-evolui-de-forma-satisfatoria-apos-cirurgia-e-jogador-deve-receber-alta-neste-sabado/

Recuperação de Neymar evolui de forma satisfatória após cirurgia e jogador pode receber alta neste sábado

2023-11-03