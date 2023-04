Recuperado de uma broncopneumonia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a trabalhar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (3), após permanecer em tratamento por dez dias no Palácio da Alvorada, a sua residência oficial.

Pela manhã, conforme a agenda oficial do presidente, ele se reuniu, na sede do Poder Executivo, com ministros de pastas ligadas ao setor produtivo e à área institucional do governo.

“De volta ao Palácio do Planalto. Hoje [segunda], me reúno com ministros das áreas do setor produtivo, dando continuidade ao trabalho de reconstrução do País. Mais uma semana de muito trabalho e estudos antes dos nossos 100 primeiros dias. Vamos em frente!”, declarou o presidente antes do encontro.

Lula, de 77 anos, foi diagnosticado com a doença no dia 23 de março. Por causa da broncopneumonia, ele precisou remarcar para a próxima semana a viagem à China, onde se reunirá com o presidente Xi Jinping.

No período em que o petista permaneceu no Palácio da Alvorada, ele passou por avaliações feitas pela médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, e recebeu para reuniões ministros, líderes do governo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Foi no Alvorada que Lula deu aval ao texto da proposta do novo marco fiscal, que o governo tentará aprovar no Congresso Nacional.