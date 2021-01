Brasil Recuperado do coronavírus, Mourão recebe alta médica

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Com Mourão, subiu para 16 o número de integrantes do alto escalão do governo federal infectados pela doença. (Foto: Romério Cunha/VPR)

O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu alta médica na sexta-feira (8) e vai retornar às “atividades normais” na próxima segunda (11), informou a assessoria da Vice-Presidência. Desde que contraiu o novo coronavírus, Mourão estava isolado na residência oficial, no Palácio do Jaburu, em Brasília. O teste positivo foi confirmado no dia 27 de dezembro.

Minutos após o anúncio, Mourão foi às redes sociais manifestar seus “sentimentos e solidariedade a todas as famílias enlutadas pela morte dos seus entes queridos pela Covid-19”. “São perdas irreparáveis que não encontram consolo na recuperação dos mais de 7 milhões de brasileiros”, escreveu o vice-presidente, acrescentando um emoji com uma máscara no rosto.

Com Mourão, subiu para 16 o número de integrantes do alto escalão do governo federal infectados pela Covid-19. Além de Mourão e do presidente Jair Bolsonaro, 14 ministros de estado foram diagnosticados com o novo coronavírus desde o início da epidemia no Brasil, em março deste ano.

Entre os ministros que tiveram a Covid-19 estão: André Mendonça (Justiça), Eduardo Pazuello (Saúde), Fábio Faria (Comunicações), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), Braga Netto (Casa Civil), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Milton Ribeiro (Educação), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura).

