Rio Grande do Sul O coronavírus já matou 9.359 gaúchos. Testes positivos se aproximam de 480 mil no Estado

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (8) mais 4.964 testes positivos e mais 66 mortes causadas por coronavírus. Com isso, o total de casos confirmados em quase dez meses de pandemia no Estado é de 474.917, com 9.359 desfechos fatais (2%). Já os recuperados são 450.073 (95%), ao passo que o contingente atual de infectados soma 15.433 (3%).

Este boletim epidemiológico mais recente abrange perdas humanas em uma faixa de 34 a 92 anos, nas mais variadas regiões, sendo que desde outubro todos os 497 municípios gaúchos já registam contágio pelo vírus. O perfil resumido de cada vítima pode ser conferido a seguir, com informações referentes à cidade de residência (em ordem alfabética), gênero (feminino ou masculino) e idade.

– Agudo (homem, 85 anos);

– Alegrete (homem, 82 anos);

– Caraá (mulher, 42 anos);

– Cruz Alta (mulher, 69 anos);

– Eldorado do Sul (mulher, 49 anos);

– Entre-Ijuís (mulher, 78 anos);

– Farroupilha (mulher, 67 anos);

– Frederico Westphalen (mulher, 71 anos);

– Gramado (homem, 71 anos);

– Guaporé (mulher, 44 anos);

– Igrejinha (homem, 49 anos);

– Ijuí (homem, 62 anos);

– Lajeado (mulher, 78 anos);

– Palmares do Sul (mulher, 69 anos);

– Pedro Osório (mulher, 75 anos);

– Pelotas (homem, 63 anos);

– Pelotas (homem, 75 anos);

– Rio Grande (mulher, 73 anos);

– Santa Rosa (homem, 64 anos);

– Santa Vitória do Palmar (homem, 71 anos);

– Santa Vitória do Palmar (mulher, 88 anos);

– Santa Vitória do Palmar (homem, 74 anos);

– Santo Ângelo (mulher, 55 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 57 anos);

– São Francisco de Assis (homem, 88 anos);

– São Francisco de Paula (homem, 48 anos);

– São Luiz Gonzaga (homem, 73 anos);

– São Martinho (homem, 72 anos);

– Terra de Areia (homem, 88 anos);

– Terra de Areia (homem, 91 anos);

– Tramandaí (homem, 65 anos);

– Turuçu (homem, 83 anos);

– Uruguaiana (mulher, 49 anos);

– Vacaria (mulher, 92 anos);

Capital e Região Metroplitana

– Alvorada (homem, 34 anos);

– Alvorada (homem, 78 anos);

– Bossoroca (homem, 78 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 77 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 66 anos);

– Cachoeirinha (homem, 64 anos);

– Canoas (homem, 72 anos);

– Canoas (homem, 91 anos);

– Canoas (homem, 44 anos);

– Canoas (homem, 61 anos);

– Canoas (mulher, 82 anos);

– Canoas (mulher, 71 anos);

– Canoas (homem, 80 anos);

– Canoas (mulher, 49 anos);

– Esteio (homem, 89 anos);

– Esteio (homem, 65 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 76 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 54 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 72 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 79 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 63 anos);

– Porto Alegre (mulher, 57 anos);

– Porto Alegre (homem, 63 anos);

– Porto Alegre (homem, 63 anos);

– Porto Alegre (homem, 63 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 68 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 61 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 84 anos);

– Viamão (homem, 75 anos).

(Marcello Campos)

