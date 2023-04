Geral Recusa do Brasil em vender armas para a Ucrânia se transforma em problema para Zelenski

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

A Ucrânia fez pelo menos dois pedidos ao Brasil para comprar uma longa lista de armamentos. (Foto: Reprodução)

Enquanto o Brasil se preparava para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, comprou 34 canhões antiaéreos da Alemanha para se proteger durante o evento. Então, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, o governo alemão começou a enviar à Ucrânia aquelas mesmas armas de canhão duplo, que podem derrubar uma aeronave a mais de cinco quilômetros de distância. Assim, as autoridades alemãs pediram ao governo brasileiro no ano passado que devolvesse a munição não utilizada. Mas a resposta do Brasil foi clara: não se fosse para a Ucrânia.

O maior país da América Latina se encontra em uma posição complicada. Sob o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Brasil pediu paz e, em declarações cuidadosamente formuladas, criticou a invasão da Rússia. Mas o país, que depende da Rússia para fertilizantes e combustível, também deixou claro que não enviará nenhuma arma destinada às linhas de frente e, em vez disso, está pressionando para mediar as negociações de paz.

A Ucrânia fez pelo menos dois pedidos ao Brasil para comprar uma longa lista de armamentos que incluía veículos blindados, aeronaves, sistemas de defesa aérea, morteiros, rifles de precisão, armas automáticas e munições, de acordo com correspondência obtida pelo The New York Times por meio da lei de acesso a informação. O Brasil ignorou os pedidos.

As negativas dos países são motivadas por uma série de fatores: política doméstica, políticas internas que os impedem de armar países envolvidos em conflitos e sua dependência da Rússia para importações cruciais. No entanto, eles também podem ser parceiros críticos para a Ucrânia.

O Brasil, em particular, é um produtor importante de aviões de guerra, muitos fabricados pela fabricante brasileira de aeronaves Embraer. De acordo com especialistas em armas, Kiev precisa de aviões e países em desenvolvimento como o Brasil possuem sistemas de armas que são mais baratos de operar e manter.

“Prejudica a Ucrânia porque ela se torna excessivamente dependente dos suprimentos da Otan, que são doados, mas são extremamente caros de manter, porque vêm de países ricos que possuem e fabricam armas extremamente sofisticadas”, apontou Sandro Teixeira Moita, professor de estratégia militar da Colégio de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. “Os países do sul global têm sistemas de armas mais adequados às suas realidades.”

O Brasil diz que seu princípio orientador de política externa há muito é permanecer amigo de todos.

Ainda assim, o país se mostrou disposto a vender para outras nações em guerra. Desde o início da Guerra do Iêmen em 2014, o Brasil forneceu à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos mais de 21.000 toneladas de armas e munições no valor de US$ 680 milhões, incluindo munições cluster condenadas internacionalmente, segundo dados comerciais.

De acordo com documentos que foram vazados do Pentágono, a Ucrânia está cada vez mais desesperada por armas para conter as tropas russas, especialmente o tipo de defesa aérea que o Brasil pode fornecer. Com o esgotamento das armas no Ocidente, a Ucrânia e seus aliados estão pressionando algumas nações que evitaram se envolver no conflito para que cedam e enviem ajuda.

Mas em um sinal preocupante para a Ucrânia – e, por extensão, uma vitória da política externa para a Rússia – alguns desses países dizem que pretendem ficar de fora.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse em janeiro que rejeitou os pedidos americanos para enviar as armas do país de fabricação russa aos Estados Unidos, que planejavam entregá-las à Ucrânia, porque a constituição colombiana exige que ele busque a paz. Ele acrescentou que a América Latina não deve escolher lados. “Não estamos com ninguém”, disse Petro.

A Coreia do Sul também se recusou a oferecer assistência letal à Ucrânia, citando sua política de não enviar armas a um país em guerra. Os documentos vazados do Pentágono sugeriram que altos funcionários em Seul temiam a pressão de Washington para enviar munição para a Ucrânia de qualquer maneira. O governo sul-coreano contestou a precisão dos documentos.

O Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, também depende da Rússia para um quarto de seus fertilizantes. Em 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia, o Brasil comprou mais de 8,8 milhões de toneladas de fertilizantes russos, abaixo dos 10,2 milhões em 2021. O Brasil é o principal comprador de fertilizantes russos e a Rússia o principal fornecedor dos agricultores brasileiros.

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, manteve um relacionamento caloroso com o presidente Vladimir Putin da Rússia, chegando a visitar o Kremlin seis dias antes de a Rússia lançar sua invasão no ano passado. Mais tarde, Bolsonaro elogiou a visita em sua campanha fracassada de reeleição, dizendo que o fez para garantir fertilizantes e combustível necessários.

“Economicamente, é uma vitória fácil para os dois países que eles não querem arriscar”, disse Andrés Gannon, pesquisador militar do Conselho de Relações Exteriores, sobre o Brasil e a Rússia. O Brasil também há muito busca um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, disse Gannon, portanto, manter-se neutro pode evitar a divisão dos votos de russos e americanos sobre sua composição. As informações são do jornal The New York Times.

