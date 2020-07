Bem-Estar Rede de saúde de Porto Alegre recebe mais 25 ventiladores pulmonares

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os equipamentos foram entregues na Santa Casa de Misericórdia na quinta-feira. Foto: Divulgação/SES Os equipamentos foram entregues na Santa Casa de Misericórdia na quinta-feira. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

A Prefeitura de Porto Alegre recebeu mais 25 ventiladores pulmonares do Ministério da Saúde, sendo 15 para reforçar o atendimento nas UTIs (unidades de terapia intensiva) e dez no modelo de transporte. Eles serão utilizados no tratamento de pacientes com insuficiência respiratória, infectados pelo novo coronavírus, que desenvolvem quadros graves da doença e precisam de hospitalização.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destacou a importância dos ventiladores para o tratamento de pacientes com complicações respiratórias. “ Nossos esforços estão centrados em leitos com estruturas completas, com recursos humanos e insumos”, diz.

Os equipamentos foram entregues na Santa Casa de Misericórdia na quinta-feira (23), e irão operar na rede de saúde da Capital. Desde o início da pandemia, o governo federal destinou 105 ventiladores pulmonares à rede pública municipal. De março até agora, foram abertos mais de 200 leitos de UTI em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar