Economia Governo estende prazo para saque do Bolsa Família

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Saque poderá ser feito enquanto durar estado de calamidade. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Saque poderá ser feito enquanto durar estado de calamidade. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Cidadania publicou nesta sexta-feira (24) no DOU (Diário Oficial da União) uma portaria que estende o prazo para o saque do benefício do Bolsa Família, enquanto durar o estado de calamidade pública por causa da pandemia. A regra anterior, de 2004, determinava a restituição dos benefícios que não fossem sacados dentro do prazo de três meses.

De acordo com a portaria, a medida visa a evitar a aglomeração de pessoas durante o saque do benefício.

O texto diz ainda que a prorrogação incidirá em todas as parcelas do Bolsa Família pagas que ainda estejam válidas, segundo o calendário de pagamentos e o calendário operacional do programa.

