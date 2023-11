Acontece Rede de supermercados Asun é a primeira do RS a implementar pagamento por reconhecimento facial

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Uma loja totalmente nova foi planejada para oferecer a inovação em todos os caixas, incluindo oito tradicionais e seis self-checkouts. Foto: Divulgação Inauguração acontece na próxima quarta-feira (26). Foto: Divulgação

Uma das principais redes de supermercados do Rio Grande do Sul, o Grupo Asun agora conta com uma tecnologia que viabiliza o pagamento via reconhecimento facial. A Payface, líder na área, é a responsável pela novidade, que representa um avanço significativo na transformação do setor de varejo do estado.

A operação estreia no Pontal Shopping, localizado na região sul de Porto Alegre, em uma loja totalmente nova, planejada para inaugurar ainda em novembro, já oferecendo a tecnologia de pagamento por reconhecimento facial em todos os caixas, sendo oito deles tradicionais e seis self-checkouts.

Com a parceria, o Grupo Asun, que possui atualmente 40 lojas em Porto Alegre e adquiriu três lojas da rede Maxxi do Carrefour recentemente, reforça mais uma vez seu compromisso em proporcionar soluções inovadoras e uma jornada impactante para os consumidores.

“Estamos empenhados em proporcionar uma experiência mais tecnológica e conveniente aos clientes, especialmente no que diz respeito às opções de pagamento. Agora, o consumidor não precisará mais se preocupar com cartões, carteiras ou até mesmo com o seu celular, pois tudo o que ele precisa é do rosto e um sorriso”, comentou Antônio Martins, gerente de TI/DPO do Grupo Asun.

Para a Payface, que está em um processo de capilaridade em diversas frentes de mercado, a principal vantagem da parceria está na ampliação dos momentos de compra e na fidelização do cliente.

“Com a chegada de Asun, passamos a ter operações em seis estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás – mirando contribuir para uma jornada de compra mais segura, simplificada e prática, usando apenas o rosto para pagar”, afirma o CEO, Eládio Isoppo.

Sobre o Grupo Asun

A rede de supermercados conta atualmente com 40 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, região Metropolitana, litoral e interior. Fazem parte da rede as bandeiras Asun Supermercados, com 34 lojas, e o Leve Mais Atacado, com seis unidades. São cerca de quatro mil pessoas treinadas e capacitadas para atender os clientes com carinho e dedicação necessários.

O Grupo Asun, acima de tudo, preza pelo ser humano e a qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho, pois acredita que as pessoas são muito mais que colaboradores, são parte da família.

