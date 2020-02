Acontece Rede ICM reúne 200 professores para evento de capacitação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Professor André Guadalupe, de São Paulo, abordou o tema “Escola de Alto Desempenho” Foto: Divulgação/Rede ICM Foto: Divulgação/Rede ICM

Mantendo a tradição de promover uma formação conjunta, a Rede ICM de Educação reuniu cerca de 200 professores de quatro unidades de ensino de Porto Alegre e região para a capacitação que teve como tema a “Escola de Alto Desempenho”.

O evento foi realizado na manhã de -feira ( . Participaram os educadores do Colégio Nossa Senhora da Glória (Porto Alegre), Colégio Mãe de Deus (Porto Alegre), Colégio Stella Maris (Viamão) e o Colégio Imaculada Conceição (Dois Irmãos). O Colégio Glória recebeu o encontro.

A formação foi dinamizada pelo professor André Guadalupe, co-fundador e diretor do Colégio Planck, de São José dos Campos (SP). Dentro do tema proposto, foi abordado o papel do time de professores em uma instituição de alto desempenho, gestão de cultura, projetos e indicadores, tendo sempre o aluno como foco.

Segundo o palestrante, o estudante chega na escola com milhões de informações e, diante disso, o papel do professor é o de ser mediador: “O papel do professor é filtrar essas informações, identificar o que é fundamental, eliminar o que é descartável e fazer o aluno buscar sempre o máximo de cultura possível”.

A atividade de está integrada à jornada pedagógica destas unidades, que é a semana que antecede a volta às aulas dos alunos, na qual os professores fazem o planejamento escolar e participam dos momentos de aperfeiçoamento profissional.

A Rede ICM de Educação pertence à Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Além das quatro unidades citadas, a Rede mantém outras 11 unidades de ensino no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio .

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário