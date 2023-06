Porto Alegre Rede municipal de saúde de Porto Alegre terá 116 novos leitos hospitalares durante o inverno

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Iniciativa tem por objetivo reduzir a superlotação das emergências na época. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre disponibilizará 116 novos leitos hospitalares para atendimento durante o inverno (21 de junho a 23 de setembro). Em pediatria, serão 35 vagas em âmbito clínico, 12 em unidades de terapia intensiva (UTI) e dez de cuidados intermediários. Já para o público adulto, a previsão inicial é de 59 leitos clínicos.

Atualmente, a população da capital gaúcha conta com 4.769 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desses, 404 são pediátricos clínicos e cirúrgicos.

Também foi anunciada a contratação temporária de 148 profissionais para atendimento em postos, pronto atendimento Cruzeiro do Sul e hospitais de Pronto Socorro (HPS) e Presidente Vargas (infantil). Na lista constam pediatras, biomédicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e auxiliares.

“As ações fazem parte de um conjunto de iniciativas para reduzir a superlotação das emergências hospitalares neste período do ano e foram antecipadas em função de um grande registro de casos envolvendo problemas respiratórios, especialmente em crianças”, ressalta o titular da SMS, Fernando Ritter.

Dentre as medidas já em andamento está a abertura de unidades de saúde em horário estendido e durante os fins de semana, a fim de reduzir a demanda nos prontos atendimentos e, com isso, o tempo de espera. Também têm sido realizadas ações itinerantes de vacinação infantil nas escolas (para aumentar a cobertura da campanha) e ampliado o acesso a medicamentos na rede municipal.

Novos leitos

– 4 leitos pediátricos de UTI no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, sendo que dois já foram abertos.

– 8 leitos de UTI no Grupo Hospitalar Conceição (já em operação).

– 10 leitos clínicos pediátricos no Hospital Restinga e Extremo-Sul (em operação).

– 20 leitos clínicos pediátricos no Hospital Vila Nova (em operação).

– 5 leitos clínicos pediátricos no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (em operação).

– 20 leitos clínicos adultos no Hospital Independência (em negociação).

– 18 leitos clínicos adultos no HPS (em operação).

– 21 leitos clínicos adultos no Grupo Hospitalar Conceição (em negociação).

– 10 leitos pediátricos de cuidados intermediários no Hospital Vila Nova (em negociação).

(Marcello Campos)

2023-06-07