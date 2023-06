Porto Alegre Acervo da prefeitura de Porto Alegre receberá em doação mais de 100 obras de arte

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Itens pertencem à coleção de Rolf Zelmanowicz (em foto de 2016). (Foto: Arquivo/O Sul)

Na próxima quarta-feira (7), uma solenidade na antiga sede da prefeitura marcará a assinatura do termo de entrega de 114 obras de arte para o Museu de Arte de Porto Alegre, vinculado ao Executivo municipal. Os itens foram doados pelo médico, professor e colecionador teuto-gaúcho Rolf Zelmanowicz e sua esposa, Elisabete de Medeiros Zelmanowicz.

O conjunto inclui pinturas, gravuras, desenhos e esculturas, a maioria produzidos por artistas do Rio Grande do Sul na segunda metade do século 20.

Na lista estão expoentes como Alice Brueggemann, Alice Soares, Antonio Caringi, Angelo Guido, Carlos Tenius, Frederico Scheffel, Glênio Bianchetti, Danúbio Gonçalves, João Fahrion, Francis Pelichek, Leopoldo Gotuzzo, José Lutzenberger, Libindo Ferrás, Oscar Boeira, Pedro Weingaertner, Vasco Prado e Xico Stockinger.

Nascido na Alemanha em 4 de maio de 1931, Rolf Udo Zelmanowicz migrou para o Brasil em 1939, acompanhando a família em fuga da perseguição nazista. O grupo se estabeleceu em Rio Grande (Litoral Sul), antes de fixar residência em Porto Alegre, quando Rolf tinha 16 anos.

Já adulto e naturalizado brasileiro, ele atuou na área de gastroenterologia durante 17 anos e foi professor-assistente na Faculdade de Medicina Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1964, fundou uma entidade de previdência privada, a Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil (Aplub).

Ele criou uma fundação de crédito educativo com o objetivo de fomentar o ensino superior e que no auge chegou a contemplar 60 mil bolsas de estudo. Além disso, Rolf foi responsável pela formação, na década de 1970, de uma das mais relevantes coleções privadas de artes plásticas do Rio Grande do Sul: a Pinacoteca Aplub.

Essas e outras realizações motivaram, em 2011, a homenagem da Câmara de Vereadores com o título de “Cidadão de Porto Alegre”.

Tramitação

O processo de doação tramita desde 2013. O plano original era destinar a coleção à Usina do Gasômetro, mas foi reavaliado pela atual gestão da prefeitura a partir da cedência do Paço Municipal para a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec) sediar o Museu de Arte da cidade.

As obras foram analisadas e aprovadas em sua integralidade em dezembro do ano passado pela Comissão de Acervo das Pinacotecas Municipais. Coordenador de Artes Visuais da SMCec, Paulo Amaral ressalta:

“Para além do valor financeiro, esta coleção constituirá um testemunho e uma referência para os cidadãos e para os visitantes de Porto Alegre sobre as concepções estéticas e visão de mundo das gerações que passaram pela experiência da modernidade no Sul do País”.

(Marcello Campos)

