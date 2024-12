Acontece Rede Pampa apresenta balanço das coberturas multimídias de 2024 na Federasul

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Último "Tá na Mesa" do ano reuniu lideranças das principais empresas de comunicação do Rio Grande do Sul. Foto: Sérgio González Foto: Sérgio González

A relevância do jornalismo profissional e seu papel transformador na sociedade foram os temas centrais do último “Tá na Mesa” de 2024, nesta -feira (11). Promovido pela Federasul, o evento foi realizado no Palácio do Comércio, em Porto Alegre, e reuniu lideranças das principais empresas de comunicação do Rio Grande do Sul.

A Rede Pampa foi representada pela sua diretora de Conteúdo, Marjana Vargas, que apresentou um panorama sobre a estrutura do grupo que é 100% gaúcho. A atuação essencial da empresa durante os grandes eventos do ano foi evidenciada, em especial, na cobertura das enchentes do mês de maio, o maior desastre climático da história do Estado.

“Quando a gente faz um balanço do ano de 2024, é impossível não lembrar da enchente. Como a Rede Pampa entrou nesse cenário? A Rede Pampa utilizou toda a rede que possui, de 18 emissoras de rádio, de 4 emissoras de televisão, do jornal e do portal O Sul e as suas redes sociais, para fazer um trabalho que foi extremamente intenso. Só na TV Pampa foram mais de 40 horas de uma programação aos finais de semana, sábado e domingo, quando a população ficava em casa e queria saber das notícias. Uma programação inédita”, salientou Marjana.

A diretora ressaltou a abrangência multimídia e o envolvimento da empresa durante a tragédia e destacou a veiculação dos programas especiais “Rede Pampa – SOS Rio Grande do Sul”, pela TV Pampa, durante os sábados e domingos do mês , totalizando mais de 40 horas de transmissões ao vivo, mostrando a situação de Porto Alegre e das demais cidades afetadas. Marjana relembrou a iniciativa de união entre as equipes das rádios Pampa e Grenal, em um verdadeiro mutirão de informação, levado ao ar nas 24 horas do dia.

Os excelentes números obtidos pelos veículos da Rede Pampa nas plataformas das redes sociais também foram abordados pela gestora, que divulgou os índices da TV Pampa, com crescimento de 115,30%, da Rádio Pampa (158,75%), Rádio Caiçara (171,56%) e Rádio Grenal (112,79%).

A diretora de Conteúdo do grupo projetou 2025 como um ano no qual a Rede Pampa reforçará seu compromisso com as pautas de interesse social, estreitando os vínculos com a comunidade e fortalecerá a parceria com o poder público e as entidades privadas para alavancar as iniciativas visando o crescimento do Rio Grande do Sul, em seus mais variados setores.

Em seu pronunciamento, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, enfatizou o papel da imprensa para a democracia e a população. “A opinião pública é movida por credibilidade. Por isso que nosso trabalho enquanto sociedade civil organizada fica muito efetivo através da credibilidade do jornalismo profissional”, explicou o presidente.

Também participaram do encontro os jornalistas Fernando Weiss (Grupo A Hora), Guilherme Kolling (Jornal do Comércio), Guilherme Macalossi (Grupo Bandeirantes), Igor Muller (Grupo Sinos), Marta Gleich (Grupo RBS) e Telmo Flor (Correio do Povo).

2024-12-11