Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

A cerimônia aconteceu no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, e reuniu autoridades e representantes da entidade. Foto: O Sul Foto: O Sul

Nesta quarta-feira (11) foi celebrado o aniversário de 90 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) e a premiação dos Engenheiros do Ano pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS). A cerimônia aconteceu no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, e reuniu autoridades e representantes da entidade.

A presidente do Crea-RS, Nanci Walter, destacou a importância do dia do evento para a entidade. “completamos 90 anos do Crea-RS em 30 de maio. No entanto, como todos sabem, devido aos acontecimentos no nosso estado, não tivemos condições de comemorar naquela época. Pensamos em outras datas e só conseguimos planejar algo para dezembro. Hoje é um dia muito especial para todos nós, pois celebramos o Dia do Engenheiro e o Dia da Engenheira”.

A noite também contou com a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha, a mais importante honraria do Legislativo gaúcho, à presidente do Crea-RS, em reconhecimento ao trabalho da instituição e sua contribuição para o desenvolvimento do Estado, sobretudo diante dos desafios enfrentados nos últimos anos. A premiação foi realizada pelo presidente da Assembleia Legislativa do RS, Adolfo Brito. “O parlamento gaúcho reconhece o extraordinário trabalho prestado desde aquele que atua lá no interior, fazendo as pequenas casas, fazendo as pequenas obras”, ressalta o presidente.

A cerimônia contou também com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que também proferiu um discurso em homenagem aos engenheiros. “Essas duas entidades, quase centenárias, tanto a Sociedade de Engenharia quanto o Crea, representam muito para o nosso Rio Grande do Sul”, destaca o prefeito.

Em seguida, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) realizou a premiação dos Engenheiros do Ano de 2024. O presidente da Sergs, Walter Lídio Nunes, ressaltou a relevância da premiação como forma de reconhecer o trabalho dos profissionais que desempenharam um papel importante em prol da sociedade. “O Engenheiro do Ano é um momento que a gente procura reconhecer os bons exemplos de pessoas que, no exercício da engenharia constroem soluções sociais positivas, especificamente, neste ano, nós estamos homenageando pessoas que tiveram grande atuação no evento das enchentes”.

Premiação Engenheiro do Ano

Setor privado:

Rafael Sacchi – Presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em Geral no Estado do Rio Grande do Sul (Sicepot-RS); diretor-presidente da RGS Engenharia S.A e diretor da Urbana – PPPs. e Concessões

Norton Albrecht Quites – diretor da Estaq Sondagens e Fundações.

Setor público:

José Carlos Keim – diretor de Projetos e Obras Viárias da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre

Maurício Loss – Diretor-Geral do DMAE.

