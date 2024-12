Acontece 11º Batalhão de Polícia Militar de Porto Alegre entrega comenda ao vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Durante o evento, o vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, foi homenageado Foto: O Sul Foto: O Sul

Nesta quarta-feira (11), o 11º Batalhão de Polícia Militar de Porto Alegre celebrou o aniversário de 57 anos de atividade e, durante o evento, homenageou o vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto. A comemoração seria realizada no mês de maio, entretanto, a data teve alteração devido a enchente.

Paulo Sérgio Pinto enalteceu o trabalho exercido pelos policiais. “Eles fazem um belíssimo trabalho, um atendimento espetacular. É uma unidade de elite!”, afirmou.

Além disso, o comunicador comentou sobre a entrega de comenda: “Eu só posso agradecer ao coronel Daniel pela lembrança e a todos da equipe pelo carinho”, declarou.

O deputado Carlos Gomes, do Republicanos, ressaltou o progresso do serviço das forças de segurança pública do Rio Grande do Sul. “É um trabalho excepcional, com resultados positivos na redução da criminalidade na região”.

Responsável por 24 bairros da zona norte de Porto Alegre, o 11º Batalhão se destaca por trabalhar ativamente em casos de roubo de pedestres e veículos. “Além da diminuição dos índices, a integração da comunidade também é de suma importância. Aqui, no nosso Batalhão, operacionalizamos isso com muita força”, finaliza o comandante Daniel Araújo de Oliveira.

O evento, que contou com a entrega de comendas a soldados da unidade, veteranos e parceiros da instituição, também apresentou um desfile e exposição da tropa de veículos policiais.

