Acontece Associação Gaúcha de Supermercados premia vencedores do Carrinho Agas 2024

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

O evento foi marcado pelo reconhecimento ao trabalho de empresas que se destacaram nas atividades relacionadas à economia Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) realizou, na noite de terça-feira (10), a solenidade de entrega do troféu Carrinho Agas 2024. O evento foi marcado pelo reconhecimento ao trabalho de empresas que se destacaram nas atividades relacionadas à economia do Rio Grande do Sul neste ano.

A celebração, que ocorreu no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, teve como objetivo simbolizar a superação na retomada da economia gaúcha e premiar os destaques do ano com o troféu Carrinho Agas.

Os 42 vencedores do prêmio foram selecionados após uma análise de 192 empresários do ramo supermercadista através de um processo de três meses. Entre os vencedores, estão companhias fornecedoras de produtos e equipamentos para supermercados, além de lideranças que se notabilizaram por sua atenção.

Antônio Cesa Longo, presidente do Agas, exalta o espírito de reconstrução por parte dos empresários na retomada da economia no Rio Grande do Sul após a enchente de maio. “É a comemoração dos gaúchos que se colocaram à disposição da situação. Muitas pessoas perderam empresas, familiares ou pessoas próximas, mas nós estamos aqui”, afirmou. “Estamos comemorando novos tempos”, definiu.

O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, também destacou a importância do setor para a movimentação do comércio. “Foi um ano difícil, mas tivemos uma recuperação. A área dos supermercadistas é fundamental, gera muito emprego e renda”, comentou.

Veja a lista completa de vencedores do Carrinho Agas 2024

Melhor Fornecedor de Queijos: Cooperativa Santa Clara

Melhor Fornecedor de Frios Fatiados: BRF

Melhor Fornecedor de Iogurtes: Lactalis Batavo

Melhor Fornecedor de Biscoitos: Isabela

Melhor Fornecedor de Massas: Orquídea

Melhor Fornecedor de Commodities de Mercearia: Blue Ville

Melhor Fornecedor de Pães e Salgados Congelados: Marquespan

Melhor Fornecedor de Produtos Naturais e Integrais: Naturale

Melhor Fornecedor de Cafés e Matinais: Nestlé

Melhor Fornecedor de Balas, Doces e Rapaduras: Da Colônia

Melhor Fornecedor de Chocolates: Neugebauer

Melhor Fornecedor de Conservas: Oderich

Melhor Fornecedor de Barras de Cereal: Ritter

Melhor Fornecedor de Sucos: Del Valle

Melhor Fornecedor de Refrigerantes: Coca-Cola Femsa Brasil

Melhor Fornecedor de Leites: Cooperativa Santa Clara

Melhor Fornecedor de Água Mineral: Água da Pedra

Melhor Fornecedor de Cervejas: Ambev

Melhor Fornecedor de Espumantes: Cooperativa Garibaldi

Melhor Fornecedor de Vinhos: Vinícola Aurora

Melhor Fornecedor de Energéticos: Baly Energy Drink

Melhor Fornecedor de Higiene e Beleza: Unilever

Melhor Fornecedor de Fraldas: Pampers P&G

Melhor Fornecedor de Limpeza: Girando Sol

Melhor Fornecedor de Papéis: Mili

Melhor Fornecedor de Bazar: Tramontina

Melhor Fornecedor de FLV: Silvestrin

Melhor Fornecedor de Rações Pet: Monello

Melhor Fornecedor de Carne Bovina: Callegaro

Melhor Fornecedor de Frango: Ave Serra

Gerente de Vendas Destaque: Paulo César Rodrigues (Nestlé)

Prêmio Mérito Editorial: Telmo Flor (Correio do Povo)

Destaque AGAS Mulher: Rosane Avila Roxo ( Grupo Roxo)

Destaque AGAS Jovem: Dayane Titon (Baly)

Prêmio Inovação: Supermago

Prêmio Centenário: Bebidas Fruki

Prêmio Centenário: Anton Karl Biedermann

