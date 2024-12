Acontece Federasul analisa balanço financeiro do Rio Grande do Sul em 2024 e projeta crescimento para o próximo ano

13 de dezembro de 2024

A previsão da Federasul elevou as previsões em 1,5%, com a taxa Selic a 15,75% no próximo ano Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) reuniu representantes dos principais veículos de comunicação do Estado para apresentar o balanço de 2024 e a projeção da entidade para 2025. O evento ocorreu no Palácio do Comércio, localizado no centro de Porto Alegre, nesta terça-feira (12).

Fernando Marchet, vice-presidente de economia da instituição, anunciou os dados e identificou o crescimento inicialmente projetado; mesmo com o efeito das enchentes. “A economia do nosso estado vai crescer em linha do que projetamos. O setor do comércio foi muito bem, a indústria conseguiu recuperar o baque do período de parada em maio e o agro respondeu com crescimento”, afirmou.

No que se refere ao nível nacional, o crescimento também é igualmente esperado. A previsão da Federasul elevou as previsões em 1,5%, com a taxa Selic a 15,75% no próximo ano.

Entretanto, Marchet pontua que a questão fiscal preocupa o mercado financeiro: “O Brasil deveria passar por uma reforma fiscal severa. Apesar disso, não vemos uma hipótese de discussão significativa sobre ajustes fiscais no país”, disse.

A Federasul projeta uma inflação de 4,85 em 2024 e 5,12 para 2025. De acordo com o estudo, o PIB do Rio Grande do Sul deve ficar em 4,28%, em 2024, com uma previsão de 3,21% para 2025.

O evento também foi marcado pela assinatura da posse de mais dois anos de mandato do presidente Rodrigo Sousa Costa.

