Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Alfredo Guilherme Englert, Gisele Nader Bastos, Christina Gadret, Claudia Bartelle, Juliana Airoldi e Julio Flávio Dornelles de Mattos. Foto: Jorge Scherer Foto: Jorge Scherer Alfredo Guilherme Englert, Gisele Nader Bastos, Christina Gadret, Claudia Bartelle, Juliana Airoldi e Julio Flávio Dornelles de Mattos. Foto: Jorge Scherer Foto: Jorge Scherer

A Rede Pampa, reforçando seu compromisso em auxiliar aqueles que mais necessitam, promove uma cobertura jornalística completa da 4ª edição do Bazar Claudia Bartelle & Friends, que acontece nesta quinta-feira (15), até às 20h, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

Através da TV Pampa, do Jornal O Sul, do Portal OSul.com.br e das redes sociais, a rede de emissoras mantém equipe especial na cobertura do Bazar, apresentando todas as informações, embaixadores, convidados e repercussões ao longo do dia.

O evento beneficente, idealizado pela influencer gaúcha, conta com mais de 19 mil peças em catálogo, incluindo roupas femininas, masculinas e infantis, além de home decor. O objetivo é arrecadar fundos para a Casa de Apoio Madre Ana, que acolhe pacientes em tratamento na Santa Casa.

Os salões Leopoldina e Imperatriz, onde as peças estão dispostas, já registravam movimento intenso desde a abertura dos portões, às 10h. O início da 4ª edição foi acompanhado pelos diretores da Santa Casa, Dr. Julio Flávio Dornelles de Mattos e Gisele Nader Bastos, além de Alfredo Guilherme Englert, provador da instituição.

Este é um ano de recordes para o evento, que alcançou o maior número de embaixadores, parceiros e peças doadas entre todas as edições. A meta de arrecadação também é audaciosa – a expectativa é que as vendas ultrapassem 1 milhão de reais, valor suficiente para manter as ações da Casa Madre Ana por um ano. Em 2022, o evento arrecadou um total de R$720 mil.

Há ainda duas novidades com a assinatura de Claudia: a influencer desenhou um tênis exclusivo em colaboração com a Olympikus para venda no Bazar. O modelo tem detalhes em couro e cartela de cores em vermelho e dourado. Também estarão disponíveis para venda exemplares do livro “Muito Para Viver”, que narra a batalha da influenciadora contra o câncer de mama, com sessão de autógrafos a partir das 14h.

Estão sendo vendidas peças das marcas Anselmi, Calzedonia, Camila Vieira Brand, Cecília Massoud Jóias, Dammyler, Eduarda Galvani Atelier, Elaine Palma, Helè Home, Ingritta e Intimissimi, entre outras. Um bar de drinks e stands gourmets também estão disponíveis durante todo o evento. As vendas seguem até às 20h, com entrada solidária, mediante doação de um litro de leite.

