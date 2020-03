Acontece Rede Pampa libera a programação da Rádio Pampa e de outras seis emissoras durante pandemia

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Medida foi tomada com o objetivo de auxiliar o setor da radiodifusão no enfrentamento do Coronavírus. Foto: Divulgação Medida foi tomada com o objetivo de auxiliar o setor da radiodifusão no enfrentamento do Coronavírus.(Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Rede Pampa acredita que a união dos radiodifusores, com o objetivo de auxiliar o setor no enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), é ferramenta fundamental para combater a pandemia da doença. Por isso, sensibilizada com o momento em que o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo vivem, está disponibilizando, a partir desta quarta-feira (18), a programação da Rádio Pampa – que tem trazido atualizações em tempo real sobre o avanço do novo Coronavírus -, para ser transmitida em outras emissoras do Rio Grande do Sul.

Segundo a diretora de Conteúdo, Marjana Vargas, esta nova medida visa o caráter emergencial do isolamento da população e a necessidade de divulgação de notícias atualizadas. “Esta autorização permite que as emissoras de rádio que quiserem ou necessitarem interromper suas programações e isolar suas equipes, possam fazê-lo, sem deixar de levar a importante prestação de serviço à população”, ressalta.

As rádios interessadas estão autorizadas a transmitir a programação por período parcial ou integral.

Caso a emissora não queria colocar no ar uma rádio noticiosa, como a Rádio Pampa, o grupo de comunicação também autoriza a transmissão da programação das demais rádios abaixo:

104 FM

Rádio Grenal

Rádio Caiçara

Rádio Continental

Rádio Eldorado

Rádio Liberdade

Para ler o comunicado oficial com a autorização de transmissão e conferir como sintonizar as emissoras, clique no link abaixo:

www.pampa.com.br/comunicado

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário