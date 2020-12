Acontece Rede Plaza de Hotéis confirma reabertura do Bahia e do Plaza Blumenau

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Plaza Blumenau Hotel, em Blumenau (SC). (Foto: Divulgação)

A Rede Plaza de Hotéis, Resorts & SPAs tem uma notícia boa para os baianos e catarinenses. Neste próximo sábado (26), será reaberto o Bahia Plaza Hotel, em Camaçari (BA) e no dia 04 de Janeiro de 2021, será a vez do Plaza Blumenau Hotel, em Blumenau (SC). Depois de dez meses fechados, as unidades retomam suas atividades, acompanhando outros Hotéis da Rede, que estão em funcionamento em Porto Alegre (Plaza São Rafael), em Santo Amaro da Imperatriz (Plaza Caldas da Imperatriz) e no Rio de Janeiro (Plaza Barra First).

“O momento segue sendo muito desafiador. Hospitalidade é o nosso negócio e inspiração, não há hotel sem clientes, estamos preparados para receber, temos tido alta procura para os Hotéis de lazer, principalmente para o Plaza da Imperatriz, em SC, que possui bela natureza com águas termominerais, para as pessoas relaxarem com tranquilidade”, afirma o Diretor e quarta geração da família à frente da Rede, Oscar Schmidt.

O grupo, que recebeu os selos de Turismo Responsável do Ministério do Turismo e, recentemente o Viaje+SC, do Governo do Estado Catarinense, desde as primeiras notícias sobre a pandemia, deslocou equipes administrativas para home office, criou manual com procedimentos de segurança contra o Covid-19, orientados por órgãos da saúde e empresas técnicas da área de higienização e optou pelo fechamento temporário de algumas de suas unidades. O turismo e por consequência, a hotelaria são considerados dois dos segmentos de serviços mais atingidos pela crise econômica vinda junto com o coronavírus.

“Em Santa Catarina, vamos manter o limite máximo de ocupação em 70% para garantirmos segurança, maior conforto e termos condições de administrarmos os distanciamentos indicados”, destacou Schmidt.

