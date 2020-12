Acontece Do campo à cuia Ervateira NutriMate completa 20 anos

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Empresa gaúcha, com sede em Arvorezinha, trabalha no lançamento de novas linhas e promete novidades em 2021 Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação Empresa gaúcha, com sede em Arvorezinha, trabalha no lançamento de novas linhas e promete novidades em 2021. (Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação) Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação

Em todos os lares e querências, as milhares de famílias gaúchas apresentam algo em comum: o chimarrão. Um hábito que une famílias e gerações. Essa tradição exige um rito de preparo que passou a fazer parte do cotidiano dos gaúchos. Aquecer a água, colocar a erva na cuia, ajeitar para que fique firme, sorver o mate. No encontro do calor da água quente com a erva, surge o mate, uma satisfação única.

E a trajetória da NutriMate, empresa com sede em Arvorezinha (RS), se mistura com a do próprio chimarrão. A empresa completou 20 anos, em 2020. A Ervateira NutriMate nasceu do sonho e do desejo de empreender de amigos de longa data. Entre as linhas de produtos está a erva-mate NutriMate, sem adição de açúcar. Proveniente de ervais nativos, é um produto certificado e diferenciado, desde a escolha da matéria prima, até as embalagens.

A empresa também desenvolveu outros produtos, como a erva-mate Chimarruts, erva-mate Os Fagundes e a erva-mate do Guri de Uruguaiana. Uma grande homenagem à cultura do Rio Grande do Sul e aos artistas gaúchos.

Ação Social

A NutriMate foi crescendo, ano a ano. Perceberam que deveriam contribuir mais com a sociedade, participando de causas que acrescentassem algo à vida e ao bem-estar das pessoas. Iniciaram com a participação no Outubro Rosa, de 2016, destinando, naquele ano, parte do lucro sobre as vendas do mês à causa do Câncer de Mama.

A partir dessa ação, a empresa resolveu então buscar um meio efetivo e perene para seguir contribuindo com a causa. Essa ideia foi tomando forma e culminou com a criação, em 2017, do composto de erva-mate, que contém mirtilo, anis-estrelado e camomila. Parte do lucro deste produto é depositado, mensalmente, ao Imama. “Esta ação social faz parte do conceito que temos na NutriMate como uma empresa que pensa e vive para um mundo melhor”, adianta Nara Parchen Tomé, diretora comercial da NutriMate.

Linhas de Chás & Benefícios à saúde

Chá Misto de Chá verde e Amora com Gengibre

Trata-se de um blend especial composto por folhas e talos, que apresenta um sabor levemente adstringente e perfumado.

Chá Misto de Laranja, Rosa e Jasmim com Cravo

Este chá de composição suave e delicada é um blend de flores e especiarias. Sabor único e marcante.

Chá Misto de Hibisco, Chá Verde, Amora e Mirtilo com Alecrim

Blend de folhas e talos, sabor incorporado e antioxidantes naturais. Auxilia no processo de emagrecimento.

Chá Mate Tostado

É composto por folhas, talos, apresentando o verdadeiro sabor da planta.

Chá Misto de Laranja e Mate Tostado com Canela e Gengibre

Chá composto de laranja folhas e talos. Com cascas de canela. Traz sabor predominantemente da laranja. O sabor do mate tostado é enriquecido com especiarias, resultando num chá adstringente e saboroso.

Sobre a NutriMate

A NutriMate foi fundada em 2001 na cidade de Arvorezinha, região onde se encontra os melhores ervais do país. Alia tecnologia e rigor na escolha da matéria prima. Hoje, a empresa conta, além da equipe interna, com dezenas de vendedores externos, sendo que alguns estão com a empresa desde a sua criação. Mais em www.nutrimate.com.br. Nas redes sociais Instagram @nutrimateervamate e NutriMate Erva-Mate.

