Acontece Rainbow Donuts traz a experiência do Donuts americano para o Brasil

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A rede de franquias foi fundada pela jovem empreendedora Débora dos Santos Foto: Divulgação A rede de franquias foi fundada pela jovem empreendedora Débora dos Santos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Rainbow Donuts nasceu com o propósito de trazer a experiência do Donuts americano para o Brasil. Estruturada no modelo de negócios delivery de fácil implantação e expectativa de retorno acelerado, a empresa conta com dez franquias localizadas na Região Sul do Brasil – em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul –, com expectativa de expansão para o Rio no primeiro trimestre de 2021.

Fundada pela jovem empreendedora Débora dos Santos e descoberta pela empresária Solange Calderon e o empresário Daniel Calderon, os quais compõe o Conselho Administrativo da franchising, a rede de franquias vem em um processo acelerado de expansão.

Amparada por um Conselho Diretor composto pelo responsável jurídico, contábil, de marketing e representantes dos franqueados, a Rainbow Donuts vem com o propósito de ser referência no negócio delivery.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece