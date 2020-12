Acontece Simers lança campanha de Natal 2020

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) lançou nesta segunda-feira (21), a sua campanha de Natal 2020. A ação transmite a mensagem de que os cuidados com o novo coronavírus devem permanecer para combater a pandemia. Os profissionais da área da saúde continuam trabalhando pela saúde de todos.

Confira o vídeo:

