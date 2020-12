Acontece Saba Atlântida apresenta novidades para seus associados e veranistas para 2021

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), vai promover atividades seguras, respeitando todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades. (Foto: Divulgação)

A estação mais quente do ano recém começou e com ela também inicia a preparação para as férias, sol e momentos de lazer na praia. Porém, esse será um veraneio diferente. Após nove meses da pandemia da Covid-19 em 2020, o ano de 2021 vai começar ainda com as restrições impostas pelo novo coronavírus.

Para manter as atividades do litoral aquecidas, as entidades sociais já se preparam para receber os veranistas com todos os protocolos de saúde. A Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), vai promover atividades seguras, respeitando todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades, garantindo a diversão de veranistas e associados.

A Saba busca, por meio de parcerias com profissionais de referência e qualidade, a oferta de atividades físicas e recreativas para os públicos de todas as idades. “Ainda estamos em fase de definição, mas nossa ideia é contar neste ano com professores de ginástica, dança, yoga, hidroginástica ou outras atividades que possam ser realizadas em segurança em nossos amplos espaços internos, incluindo as áreas abertas”, revelou o presidente da Saba, Leandro Ricardo Adaime.

Já para a criançada, a Sociedade deverá contar com o apoio de professores de tênis, surf, skate e futebol, que prometem entreter os mais novos, com toda a segurança. Além disso, os parceiros da Saba, como Bella Gula, Restaurante Trespack, espaço da Nana Pastisserie, Pão Santo e Positano Café, irão se manter abertos e atendendo os visitantes, seguindo os protocolos de segurança determinados pelas autoridades de saúde.

Nesta temporada não serão realizadas as tradicionais festas sociais, no entanto a sede Beira Mar da SABA segue disponível para locação. O clube possui três amplos e arejados salões, adequados aos protocolos sanitários, e que comportam eventos para até 360 pessoas. “Por conta da restrições de convívio impostas pelo momento que estamos passando, nossas animadas e concorridas festas e jantares não irão ocorrer nesta temporada. Nem os concorridos eventos culturais no formato presencial, nem a colônia de férias no formato em que realizamos nos anos anteriores. Mas nem por isso deixaremos de estar presente no verão que se aproxima”, explicou Adaime.

Outro espaço que estará à disposição do público é a sede Campestre da Saba, que conta com um amplo salão em estilo rústico, equipado com cozinha industrial e churrasqueiras , podem receber eventos para até 30 pessoas.

“Além dessas novidades, estamos aguardando o retorno de outros possíveis parceiros para estarem conosco em nossos espaços e, também, estamos programando conteúdos bacanas para nossas redes sociais e a já tradicional Revista anual, lançada até final de dezembro”, comentou o presidente da Saba.

Já para os associados, a área da piscina na sede Beira Mar estará funcionando com capacidade limitada e atendendo todos os cuidados e procedimentos determinados pelos protocolos emitidos e renovados pelo Poder Público. Quem visitar a sede campestre da Saba ainda poderá aproveitar as quadras de futebol e de tênis, que estarão abertas para uso e locação, sempre observada a capacidade máxima de esportistas, o uso obrigatório de máscara, dispensers com álcool gel e medição da temperatura ao ingressar nas dependências do clube.

“Assim como fizemos nos últimos veraneios, também nessa temporada, digamos diferente e desafiadora, nossos esforços serão para oferecer o que de melhor pudermos aos nossos associados e veranistas de Atlântida”, finalizou o presidente da Saba, Leandro Ricardo Adaime.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece