Dicas de O Sul Rede Plaza de Hotéis lança Black Friday com o tema “Voltar é tão bom!”

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A rede disponibilizará até 40% de desconto nas reservas de diárias em todos os hotéis do grupo. Foto: Reprodução A rede disponibilizará até 40% de desconto nas reservas de diárias em todos os hotéis do grupo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede Plaza de Hotéis, Resorts & SPAs lança nesta sexta-feira (26) sua Black Friday 2021 com a campanha “Voltar é tão Bom!”, que disponibilizará até 40% de desconto nas reservas de diárias em todos os hotéis do grupo.

O diretor Oscar Schmidt está otimista com a retomada do turismo de lazer e corporativo. “Estamos percebendo aumento considerável na procura de reservas em nossos Hotéis nos últimos meses, fruto das constantes inovações e da percepção dos diferenciais buscados pelos clientes nos tempos atuais, inclusive tivemos resultados recordes em outubro, comparados com anos anteriores a 2020. Temos excelentes produtos e o consumidor está à procura de ambientes com natureza, piscinas, academias e até para mudar o home office para Hotel Office e Resort Office com toda estrutura e mordomias que as nossas unidades oferecem. Estamos confiantes que a Black Friday é oportunidade para muita gente retornar a viajar e curtir hotéis, afinal ‘voltar é tão bom!'”, disse.

A Rede possui unidades em Porto Alegre – RS – Plaza São Rafael Hotel, em Blumenau -SC – Plaza Blumenau Hotel, em Santo Amaro da Imperatriz – SC – Plaza Caldas da Imperatriz, no Rio – RJ – Plaza Barra First, RJ e em Camaçari – BA – Bahia Plaza Hotel.

Os descontos da Black Friday da Rede Plaza de Hotéis estão disponíveis no site www.plazahoteis.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul