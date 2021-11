Esporte Saiba qual o elenco mais valioso do futebol mundial

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Manchester City e PSG têm os elencos mais valiosos do mundo Foto: Meugamer.com Manchester City e PSG têm os elencos mais valiosos do mundo. (Foto: Meugamer.com) Foto: Meugamer.com

As nossas top list já estão tomando conta da web. Se você busca as melhores curiosidades do mundo da bola, esse é o melhor lugar para ver os dados sobre o assunto. E hoje vamos trazer qual é o elenco mais caro do futebol no mundo. Onde já podemos adiantar que quando se trata de altos valores, com certeza trataremos de clubes europeus.

Segundo dados do Transfermarkt, atualmente, a equipe mais valiosa do mundo é o Manchester City. Na atual temporada, o clube inglês superou outra superpotência financeira do futebol: o PSG. Os Citizens têm valor de mercado de 1,06 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). E, o segundo da lista, é o PSG, que vale hoje 993,7 milhões de euros (R$ 6,1 bilhões).

Apesar de não possuir tanta tradição quanto os seus rivais ingleses, United e Liverpool, o City tem um enorme poder de investimento e proporciona ao seu comandante Pep Guardiola um elenco muito competitivo e recheado de craques.

O belga De Bruyne, que vale R$ 613,6 milhões, é o jogador mais caro do elenco, que conta com outras estrelas. O time titular é constituído por 11 jogadores selecionáveis, ou seja, todos estão presentes nas listas de convocações de suas seleções nacionais. Outros nomes que valem muito são: Raheem Sterling, Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri e Phil Foden e Gabriel Jesus.

Para conseguir proporcionar o feito alcançado pelo City, basta comparar, em matéria de nomes, com o elenco do PSG, segundo mais valioso do mundo. Os franceses montaram para a temporada de 2021 um verdadeiro time dos sonhos. Com a chegada de nomes como o jovem goleiro campeão da Eurocopa, Donnarumma, o zagueiro Sergio Ramos e, a maior estrela de todas, Lionel Messi, que se uniram a Neymar e Mbapé, o clube aumentou bastante a valia de seu elenco principal.

Essa reunião de estrelas fez com que o time saltasse da nona posição para a segunda. O atleta mais caro do clube é o atacante Mbappé, que vale 160 milhões de euros (R$ 981,8 milhões), e esse valor deve aumentar ainda mais, já que o jovem atleta ainda não renovou o contrato com os Parisienses.

O certo é que o que proporciona que clubes sem tanta tradição cheguem a esse patamar é que os dois usam modelos de gestão que são similares. Diferente de equipes mais tradicionais, tanto os franceses quanto os ingleses não são financiados por uma estrutura tradicional do futebol, e sim pelo dinheiro do mundo árabe.

