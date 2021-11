Rio Grande do Sul Pela primeira vez, Rio Grande do Sul participa da Expo Dubai

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

A feira iniciou no dia 1º de outubro e prossegue até 31 de março de 2022 Foto: Divulgação A feira iniciou no dia 1º de outubro e prossegue até 31 de março de 2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Representado pelo secretário de Turismo, Ronaldo Santini, o Rio Grande do Sul participou, pela primeira vez, da Expo Dubai, realizada nos Emirados Árabes Unidos. A feira iniciou no dia 1º de outubro e prossegue até 31 de março de 2022.

Com o objetivo de levar os destinos turísticos do Estado para o mundo, a missão gaúcha esteve presente no evento entre os dias 11 e 22 de novembro, em uma área reservada para a sustentabilidade que proporciona aos visitantes imersões em imagens, sons e cheiros do Brasil.

A exposição é realizada a cada cinco anos e concentra amostras de inovações, eventos e atividades culturais dos 190 países participantes. A Expo Dubai está dividida em três distritos: Oportunidade, Mobilidade e Sustentabilidade. O evento foi adiado no ano passado devido à pandemia de Covid-19.

Com o tema “Connecting Minds, Creating the Future” (Conectando Mentes, Criando o Futuro”), a feira espera receber mais de 20 milhões de visitantes até março, após investimento de US$ 7 bilhões.

