Porto Alegre Rede pluvial na avenida Teresópolis passa por substituição

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Objetivo é melhorar a drenagem e diminuir alagamentos causados pela água das chuvas. Foto: Cristine Rochol/PMPA Objetivo é melhorar a drenagem e diminuir alagamentos causados pela água das chuvas. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre realiza substituição de tubulações de 200 milímetros por novas de 300 milímetros na avenida Teresópolis, no bairro Nonoai. O objetivo é melhorar a drenagem e diminuir alagamentos causados pela água das chuvas. No local, na esquina com a rua Costa Lima, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reconstruirá cerca de 65 metros da rede de drenagem pluvial e também construirá novas bocas de lobo.

A ação teve início no dia 22, e deve seguir até o dia 17 de julho, a depender das condições climáticas. A previsão de aplicação é de R$ 57,7 mil.

Reconstruções

O contrato de reconstruções pluviais teve início em março de 2018, sob a gestão da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e, atualmente, está sob a responsabilidade do Dmae. Tem o objetivo de realizar ações pontuais, que vão além da limpeza ou pequenos reparos, como é o caso da substituição de um trecho de rede pluvial. Desde o início do contrato até o momento, 148 intervenções foram concluídas pelas equipes terceirizadas e outras sete estão em andamento.

Informações do Dmae pelo telefone 156, opção 2, pelo chat – centraldmae.procempa.com.br/chat ou pelas redes sociais do departamento.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre