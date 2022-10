Porto Alegre Redenção e unidades de saúde terão ações do Outubro Rosa e vacinação contra pólio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Pela campanha Outubro Rosa, haverá orientações de prevenção do câncer de mama e de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares Foto: Cristine Rochol/PMPA

Orientações de saúde da mulher e vacinação contra a poliomielite para crianças de um a cinco anos incompletos estarão disponíveis neste sábado (8) no Parque Farroupilha (Redenção) e em mais de cem unidades de saúde em Porto Alegre. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para incentivar públicos, garantindo a imunização dos pequenos a fim de ampliar a cobertura vacinal.

Pela campanha Outubro Rosa, haverá orientações de prevenção do câncer de mama e de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Das 9h às 17h, 102 unidades de saúde e o Ambulatório Trans irão oferecer coletas de citopatológico para identificar o câncer de colo uterino, com solicitação de mamografia em casos indicados, encaminhamento para colocação de dispositivos intrauterinos, acompanhamento para diabetes e hipertensão arterial. Também serão oferecidos testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis e hepatites B e C) e práticas integrativas e complementares, como auriculoterapia e reiki.

Tenda inflável

Na Redenção, das 10h às 15h, será instalada tenda inflável com vários nichos de atendimento, com equipes multiprofissionais atuando na prevenção e aconselhamentos à saúde da mulher, além da oferta de vacinação contra a poliomielite. A programação conta com apoio do Imama e Instituto Camaleão.

Vacinação

De acordo com informação do relatório de gestão da SMS, no segundo quadrimestre a cobertura vacinal (calculada sempre com doses aplicadas em crianças com menos de um ano) contra pólio é de 76,5%. No primeiro quadrimestre, o percentual ficou em 71,7%, mesmo índice verificado em todo ano de 2021. Para conter o risco de transmissão do poliovírus – causador da poliomielite – são necessários 95% de cobertura vacinal atingidos.

“Por isso, quem ainda não compareceu a uma unidade de saúde deve aproveitar mais esta oportunidade de abertura dos serviços no sábado e garantir a imunização das crianças”, afirma a diretora de Atenção Primária, Caroline Schirmer. As unidades abertas irão oferecer todas as vacinas do calendário, incluindo Covid-19, conforme disponibilidade de cada serviço. Em Porto Alegre, as vacinas contra a pólio (ou paralisia infantil) estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira.

Outubro Rosa e vacinação contra poliomielite:

Dia: sábado, 8 de outubro

10h às 15h – Parque Farroupilha (Redenção), próximo ao espelho d’água e av. Setembrina

9h às 17h – 102 unidades de saúde e Ambulatório Trans (Centro de Saúde Santa Marta)

Confira as unidades de saúde com vacinação e com ações do Outubro Rosa. Veja o endereço das unidades de saúde no link.

