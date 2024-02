Rio Grande do Sul Redução de indicadores criminais é destaque em balanço da Operação Verão Total

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

O efetivo da segurança foi reforçado no período de veraneio, quando as praias têm um acréscimo populacional. Foto: Sd Joel Arrojo/BM O efetivo da segurança foi reforçado no período de veraneio, quando as praias têm um acréscimo populacional. (Foto: Sd Joel Arrojo/BM) Foto: Sd Joel Arrojo/BM

A queda nos indicadores criminais foi o destaque do balanço parcial da Operação Verão Total 2023-2024 no Rio Grande do Sul. Entre os números da Segurança Pública, que consideram os primeiros 30 dias da Operação Verão Total 2023-2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior, estão a redução de 63% nos roubos a estabelecimentos comerciais, 45% nos casos de roubo a pedestres e 33% nos roubos de veículos e a residências.

“O resultado da operação, que é transversal e envolve dezenas de órgãos e secretarias do Estado, é a queda significativa nos índices de criminalidade. São números que nos animam, pois além da preservação da vida, estamos evitando danos econômicos e insegurança para a população”, disse o vice-governador Gabriel Souza.

Souza anunciou a realização de um evento dedicado à prestação de serviços da Operação Verão Total na Região Sul. A iniciativa está agendada para 16 de fevereiro, na praia do Cassino, em Rio Grande.

Lançada no dia 16 de dezembro em evento realizado na cidade de Imbé, no Litoral Norte, a Operação Verão Total 2023-2024 contempla a prestação de serviços públicos sazonais aos turistas e aos veranistas que circulam em praias, lagoas e balneários dos municípios das regiões litorânea, serrana e da fronteira do Rio Grande do Sul. As atividades ocorrem até 10 de março, com 39 órgãos e entidades do Executivo envolvidos no projeto.

Segurança Pública

Desde o início das atividades da operação, a gestão estratégica da Segurança Pública resultou em quedas nos índices de crimes nos 36 municípios dos litorais Norte e Sul. Entre os destaques, os crimes violentos letais intencionais (CVLIs) tiveram uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Os roubos a estabelecimentos comerciais, roubos a pedestres e roubos de veículo caíram 63%, 45% e 33%, respectivamente, no primeiro mês de Operação Verão Total.

O efetivo da segurança foi reforçado no período de veraneio, quando as praias têm um acréscimo populacional. A Brigada Militar realizou quase duas mil barreiras e abordou 9,4 mil pessoas. A Polícia Civil registrou quase 9,6 mil ocorrências, executou 638 medidas protetivas e cumpriu 75 mandados de prisão. Os mais de mil guarda-vidas distribuídos em 265 postos realizaram 417 salvamentos.

O Instituto-Geral de Perícias teve um aumento de 108% na busca por carteiras de identidade. Esse aumento reflete a implantação do novo modelo de identidade, que gerou uma alta demanda nos postos. Apesar da implantação nacional do documento, o cidadão que não tiver urgência pode aguardar para emitir o documento com tranquilidade, pois o documento antigo tem validade até 2032. O DetranRS realizou 26 edições da Balada Segura com mais de 1,4 mil autuações.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, reforçou o compromisso de intensificar as ações de combate à criminalidade na operação. “Tivemos redução nos indicadores de criminalidade, mas isso não faz com que as forças de segurança recuem, pelo contrário. Quem tem que se sentir confortável é o cidadão que vem ao litoral aproveitar o período de verão e quem precisa sentir medo é o criminoso. Por isso estamos empenhados para reduzir ainda mais os indicadores de criminalidade”, comentou.

