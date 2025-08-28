Colunistas Reeleição: deputado federal Marcio Biolchi ainda não bateu o martelo

Por Flavio Pereira | 28 de agosto de 2025

Deputado federal Marcio Biolchi pretende formalizar até o final do ano sua decisão sobre o futuro político. (Foto: Arquivo pessoal)

Cumprindo o sétimo mandato eletivo desde que iniciou sua trajetória política como vereador em Carazinho, sempre pelo MDB, o deputado federal Marcio Biolchi disse ontem que no momento “a única certeza é que vou continuar colaborando com o Gabriel (Souza, vice-governador e pré-candidato ao Piratini) e com o partido, trazendo nomes para reforçar nominatas das eleições de 2026”. Biolchi conversou ontem à noite com o colunista e explicou que “eu tenho refletido sobre isso antes mesmo da eleição passada. Na última eleição teve todo aquele processo de discussão da coligação. Acabei não me desvencilhando da maneira que pretendia, e fui para uma eleição de maneira imprevista. Eu falava para as pessoas que provavelmente seria minha última candidatura”. Segundo ele, “até agora eu não formalizei nada porque pretendo fazer um ato convidando muitas pessoas. Quem faz minha campanha são amigos meus, não sou político de maneira profissionalizada”. Até o final do ano, Marcio Biolchi pretende formalizar publicamente sua decisão.

Associação das vítimas da Boate Kiss receberá maior condecoração da Assembleia Legislativa

A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) será agraciada, na próxima terça-feira (2), com a Medalha do Mérito Farroupilha, maior horaria do legislativo gaúcho. A homenagem acontecerá às 9 horas, no Auditório Wilson Aita do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, durante a realização do 1º Congresso Internacional de Vítimas de Queimaduras em Tragédias, evento promovido pela AVTSM. O Mérito Farroupilha será entregue ao presidente da Associação, Flávio José da Silva, pelo deputado estadual Valdeci Oliveira, proponente da homenagem e que representará na solenidade o presidente do Parlamento gaúcho, Pepe Vargas.

Podemos recebe filiação do médico Fabio Amoretti

De olho em 2026 e 2028, uma articulação estratégica liderada por Matheus Junges, que atualmente atua como diretor na secretaria estadual de Turismo e foi candidato a prefeito nas últimas eleições em Torres, trouxe para o Podemos o ex-vice-prefeito torrense médico Fábio Amoretti. Ele oficializou ontem sua filiação, com a presença do presidente estadual do Podemos, Everton Braz, do ex-deputado federal e diretor do Badesul, Maurício Dziedrick, e do empresário torrense Júnior Rosa.

Deputada Delegada Nadine permanece no PSDB. Decisão final só em março de 2026

A deputada estadual Delegada Nadine permanece por enquanto, no PSDB. Ontem ela informou ao colunista que “estarei prestigiando o evento, – de filiações do PSD sábado – em princípio essa é a ideia, mas decisão final só março do ano que vem.”

Sobre a possibilidade e aceitar convite para assumir a recém-criada Secretaria da Mulher, afirma que “quanto à secretaria, preciso ajudar de qualquer maneira, sendo ou não secretária”.

Comitiva da União Parlamentar do Mercosul hoje no estado

Diretor de Articulação da UPM, União Parlamentar do Mercosul, Flavio Monteiro confirmou ontem à coluna a programação oficial que a delegação de parlamentares e líderes empresariais chilenos fará ao Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira. Além do presidente da UPM, Deputado Valdemar Júnior (TO), o Deputado Georgeo Passos (SE) Presidente da Representação Brasileira na UPM , Deputado Stuart Castro (CE), e o Prefeito de Arroio do Sal Luciano Pinto. Ontem, o ex-secretário Regional do ministério de minas e energia de Atacama (Chile) Ulises Carabantes, atual Presidente do Comitê do Corredor Passo de San Francisco confirmou que estará liderando um grupo de líderes políticos e empresariais para estabelecer os primeiros laços com lideranças políticas e empresariais do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, a comitiva terá agenda com o vice-governador Gabriel Souza, Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa, presidente da FIERGS Claudio Bier, e na sexta-feira, em Arroio do Sal, para participar de um evento de apresentação do projeto privado do Porto Meridional, com investimento estimado em R$ 6 bilhões.

Ministério das Comunicações leva acesso à internet para mais de 5 mil escolas do Rio Grande do Sul

A propósito das ações de inclusão digital para estudantes, esta coluna recebeu do gabinete do ministro das Comunicações Frederico de Siqueira Filho, a seguinte nota:

“O estado do Rio Grande do Sul já conta com 5.097 escolas públicas conectadas à internet. O número é resultado do trabalho conjunto do Governo Federal, executado pelos Ministérios das Comunicações e da Educação, por meio do programa Escolas Conectadas.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, recebeu nesta semana um relatório do programa. Ao todo, 82,2 mil escolas públicas do ensino básico em todo o país já contam com infraestrutura e acesso à internet. Isso representa 60% do total de unidades escolares no Brasil.

O Governo Federal prevê atender 137,8 mil instituições com internet de banda larga e wi-fi aberto, dentro da estratégia nacional de conectividade escolar, voltada para garantir acesso à internet de qualidade a alunos e professores da rede pública.”

“Levar internet para escolas é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Transformar a realidade da educação pública no Rio Grande do Sul através da conectividade, é garantir de forma qualificada a inclusão digital. Nenhuma escola ficará para trás. Essa é a nossa meta até 2026”, disse o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

“O programa Escolas Conectadas prevê investimento total de R$ 8,8 bilhões — sendo R$ 6,5 bilhões do Ministério das Comunicações e R$ 2,3 bilhões do MEC — e é visto como mais uma aposta do Governo Federal em ações que podem se tornar vitrine em 2026.”

