Bruno Laux CPI das Concessionárias de Energia conduzirá audiências públicas em sete municípios gaúchos

Por Bruno Laux | 28 de agosto de 2025

Assembleia Legislativa. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Cronograma definido

A CPI das Concessionárias de Energia da Assembleia gaúcha aprovou nesta -feira, por unanimidade, 22 das 76 matérias da pauta e definiu seu plano de trabalho. O colegiado, presidido pelo deputado Miguel Rossetto (PT), passará a se reunir às segundas-feiras, com o próximo encontro marcado para . As atividades iniciarão com a apuração de falhas no fornecimento de energia pelas concessionárias, seguida da análise de documentos enviados por órgãos públicos, empresas e entidades fiscalizadoras. Na etapa final, serão ouvidos representantes da CEEE Equatorial e da RGE, convocados como depoentes. Também foi acordada a criação de uma ouvidoria para receber denúncias de consumidores e empresas, além da realização de audiências públicas em sete municípios gaúchos.

Edital suspenso

A Justiça Federal determinou a suspensão do edital da Prefeitura de Porto Alegre que previa a concessão da Usina do Gasômetro à iniciativa privada. A decisão, assinada nesta -feira pelo juiz Bruno Risch Fagundes de Oliveira, atendeu ação movida pela Advocacia-Geral da União (AGU), que sustenta que o prédio segue sendo patrimônio da União, concedido sob a condição de uso exclusivo como logradouro público. A prefeitura argumenta a posse desde 1982, quando o imóvel foi cedido pelo governo federal, e defende a licitação como alternativa de gestão. O magistrado determinou que União e Município busquem uma solução consensual.

Escola+ em Gravataí

O governo gaúcho assina nesta -feira a autorização para o processo de construção de uma nova escola da Rede Estadual em Gravataí, que será a primeira a adotar o modelo Escola+. A ser instalada em um terreno de 14,4 mil metros quadrados, localizado no loteamento Breno Garcia, a instituição á um prédio de 4,4 mil metros quadrados, além de um ginásio e uma quadra descoberta. Viabilizada com investimento de R$37,4 milhões, a entidade ofertará os ensinos Técnico e Médio e os anos finais do Fundamental (do 6º ao 9º ano).

Demandas hospitalares

Lideranças municipais de Ibirubá, Anta Gorda, Ibiaçá e David Canabarro, acompanhadas da deputada estadual Silvana Covatti (Progressistas), reuniram-se nesta -feira com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, em Porto Alegre. O grupo apresentou os principais gargalos da rede hospitalar local, na busca de encaminhamentos do governo gaúcho para ampliar e qualificar os serviços de saúde oferecidos à população. Entre as demandas, estão reformas estruturais, aquisição de equipamentos para exames, ampliação de leitos e melhorias em setores de urgência e lavanderia em unidades hospitalares dos municípios.

Segurança alimentar

A Companhia Nacional de Abastecimento anunciou nesta semana a destinação de 25 toneladas de alimentos para apoiar famílias em São Lourenço do Sul (RS). A ação, promovida em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, busca mitigar os impactos das fortes chuvas que atingiram a região na última semana. Ao todo, serão entregues 1.000 cestas de 25 quilos – contendo arroz, feijão, farinhas, leite em pó, macarrão, óleo, açúcar e charque -, destinadas à garantia de segurança alimentar das comunidades. O carregamento de alimentos, retirado na Unidade Armazenadora da Conab, em Canoas, já começou a ser distribuído entre os moradores atingidos pelo evento climático.

2025-08-28